Этажом ниже, этажом выше. Почему в Барнауле показали проект элитного жилого дома сразу в трех вариантах

На ул. Чкалова, 56, 58 планируют построить элитный дом с семью этажами. Нет, с пятью. Или это будет четырехэтажка? «АрхИ Групп» приготовил проект многоквартирного жилья сразу в трех вариантах. Чем они отличаются и для чего нужен такой маневр — в материале altapress.ru.

Разница — в квартирах

Дом в классическом стиле будет скрываться недалеко от пр. Ленина. С главной улицы дома будет хорошо проглядываться его умеренно помпезный фасад, облицованный буроватым керамическим кирпичом и бежево-кремовой штукатуркой. Французские балконы здания будут перекликаться с ограждением двора одинаковыми рисунками.

Дом будет состоять из двух блок-секций. На первом этаже — как обычно, вестибюли, входы и помещения общественного назначения.

На территории двора, который приподнят относительно уровня улицы, — несколько гостевых парковочных мест и площадки для отдыха. Также площадки появятся и на эксплуатируемой кровле, на которую можно будет подняться по лестничной клетке.

Въезд во двор планируется со стороны ул. Горького и внутриквартального подъезда. Двухуровневый гараж вместит 77 автомобилей. Гостевых парковок будет 25. Для маломобильных граждан установят подъемники.

Неподалеку находятся две школы и детский сад.

Дом на Чкалова 56 , 58 визуализация 1 вариант. «АрхИ Групп».

«Достаточная отдаленность от перекрестка ул. Чкалова и пр. Ленина, где расположены четырехэтажные здания, позволяет увеличить этажность до 7, при этом здание не превысит 30 метров», — отметил архитектор проекта Кирилл Храбрых.

В семиэтажке разместят 78 квартир.

Второй вариант отличается от первого этажностью и количеством квартир — их предусмотрено уже 65. Также здесь не будет технического этажа. Высота здания в центральной части достигнет 20,5 метров.

2 вариант. Дом на Чкалова 56 , 58 визуализация. «АрхИ Групп». 2 вариант. Дом на Чкалова 56 , 58 визуализация. «АрхИ Групп». 2 вариант. Дом на Чкалова 56 , 58 визуализация. «АрхИ Групп».

В третьем варианте — всего четыре этажа, количество квартир сократится до 52, а вот технический этаж сохранится. Высота дома не превысит 19 метров.

3 вариант. Дом на Чкалова 56 , 58 визуализация. «АрхИ Групп». 3 вариант. Дом на Чкалова 56 , 58 визуализация. «АрхИ Групп».

Архитектор подчеркнул, что при всех метаморфозах есть постоянная величина — количество парковок и площади офисных помещений.

Выбирай — не хочу

Почему архитектор представил сразу три варианта объяснил сам заказчик бизнесмен Андрей Комяков («Строительная перспектива»).

«Сегодня в охранной зоне позволяется строить здания не выше 19 метров. Но после экспертизы край рассматривает вопрос на изменение зоны охраны до 30-ти метров. Если правительство примет решение изменить — построим первый вариант».

Сравнение первого и третьего варианта. Дом на Чкалова 56 , 58 визуализация. «АрхИ Групп».

Проект нравится , но…

«В кои-то веке нам представили очень приличное объемно-пространственное решение, похвалил заместитель учреждения „Архитектура города Барнаула“ Сергей Боженко первый вариант. — И архитектурно-художественное, на мой взгляд, очень хорошее и вписано в окружающую среду. Вдали от пр. Ленина он нормально смотрится, не доминирует, не забивает сложившуюся архитектуру».

Также свои слова Боженко объяснил тем, что, по его мнению, крупномасштабное членение фасадов подразумевает значительную высоту объекта, что в малоэтажном строительстве не очень хорошо смотрится.

Сравнение первого и третьего варианта. Дом на Чкалова 56 , 58 визуализация. «АрхИ Групп».

Тем не менее приятное впечатление не удержало эксперта от вопроса, куда владельцы недвижимости будут отправлять дошкольников, если дом стоит на месте, где когда-то был детский сад.

В свою очередь Андрей Комяков заметил, что город сам решил выставить на продажу эту землю на аукционе, места для другого сада на площадке не хватит, а решать вопрос будут с помощью уже существующих учреждений.

Сергей Шадрин, директор «Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири», порекомендовал убрать кирпичные ниши, чтобы не вызывать эффекта заложенных окон.

Проекты поддержали.