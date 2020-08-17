Это реально тяжело. Эксперты объяснили, почему программа сельской ипотеки в самом сельском регионе страны идет со скрипом

В середине июня алтайский филиал Россельхозбанка неожиданно прекратил выдачу сельской ипотеки. Причиной стали выбранные регионом лимиты, позволяющие предоставлять льготную кредитную ставку в 2,7%. Сейчас главный оператор новой программы выдает ипотеку вновь. Однако фундаментальные проблемы это не решает, считают эксперты. Почему льготная ипотека черепашьим шагом двигается в сторону села, читайте в материале altapress.ru.

Пакет документов и одобрение

Как и при получении обычной ипотеки, сельская требует одобрения заемщика со стороны банка. И тут пакет документов вполне стандартный.

Есть, правда, одно но. Для получения займа на покупку дома банк требует постановление администрации о том, что покупаемое помещение является пригодным для жилья. Выдают документ специально созданные комиссии в районах.

Но получить его, как оказалось, не так-то просто. Весной, когда в России ввели жесткий режим самоизоляции, это было практически невозможно. Чиновники в районах ушли на удаленку и текущей работой не занимались.

Пандемия. Вирус unsplash.com

Сейчас, когда вроде бы про самоизоляцию почти забыли, дела тоже идут со скрипом. Сказывается сезон отпусков. В итоге положенный срок в 30 дней на оформление документа, как правило, не выдерживается, и заемщику надо быть к этому готовым.

Евгения Прядко, директор компании «Семейный оператор недвижимости», отмечает, что все познается в сравнении. Риэлтор занималась оформлением сельской ипотеки в Краснодарском крае. В одной из местных администраций вообще не могли понять, какая нужна справка.

Евгения Прядко,

директор компании «Семейный оператор недвижимости»:

Так как цена на выбранное жилье на Кубани постоянно поднималась, а справку получить долгое время не удавалось, от варианта льготной ипотеки клиенту пришлось отказаться.

Загородный дом. unsplash.com.

Выбор банка

В 2020 году программой сельской ипотеки в России занимаются три банка — Сбербанк, «Левобережный» и Россельхозбанк. На последний приходится 80% всех выданных государством лимитов.

Любопытная история произошла со Сбербанком. В день, когда он начал принимать заявки на сельскую ипотеку, лимиты были исчерпаны за 45 минут. Жители Алтайского края даже глазом не успели моргнуть, как все расхватали.

Как пишет «РГ», на начало июня получить сельскую ипотеку в Сбербанке успели 7,9 тыс. человек. Все они преимущественно из европейской части страны.

Ипотека. unsplash.com.

В нашем регионе по льготной программе для селян продолжает работает банк «Левобережный» и РСХБ. Риэлторы полагают: если бы список кредитных организаций был шире, заемщики от этого только выиграли бы. Конкуренция подтолкнула бы банки к созданию более выгодных для клиентов условий и сам процесс одобрения проходил быстрее.

Эксперты отмечают: юристы Россельхозбанка, на который приходится львиная доля всех заявок, зачастую не справляются с большим потоком, невольно затягивая сроки.

Факт О перспективах сельской ипотеки 22 июля в Госдуме говорил премьер-министр Михаил Мишустин. «У нас огромное количество людей стоит в очереди, это очень популярная мера, — сообщил он. — Я думаю, что заявок у нас сейчас примерно на 182 миллиарда руб­лей. Но в данный момент мы будем смотреть, исходить из возможности бюджета на поддержку этой программы в следующем году».

Загородный дом. unsplash.com.

Размер сельской ипотеки

Согласно утвержденным лимитам, жители Алтайского края могут оформить сельскую ипотеку на сумму не более 3 млн рублей — это еще один существенный препон для желающих поселиться за городом.

Евгения Прядко объясняет на конкретном примере. «У нас есть клиент — семья с тремя детьми, желающая взять сельскую ипотеку. Учитывая ограниченный размер займа, эта семья в лучшем случае сможет купить дом без внутренней отделки».

Страдают от таких нюансов не только жители Алтая. К примеру, для Краснодарского края, куда активно переезжают из нашего региона, трехмиллионный предел ипотеки вообще несопоставим с реальной стоимостью жилья даже в глубинке.

Ипотека. СС0

Процентная ставка

На сегодняшний день наиболее привлекательную ставку по сельской ипотеке предлагает Россельхозбанк — 2,7%. У банка «Левобережный» она чуть выше — 3%. Но надо иметь в виду важный момент: льготная ставка будет действовать до того момента, пока программу финансирует государство.

Этот пункт черным по белому прописан в ипотечном договоре.

Риэлторы отмечают: даже если сельскую ипотеку сделают стандартной, а не льготной, условия все равно будут привлекательными. В нынешней ситуации 6,25% годовых (ключевая ставка ЦБ 4,25% + льготный процент ипотеки в банке) для загородного дома с земельным участком, по мнению Евгении Прядко, это хороший вариант.

Правда, и здесь есть свои но. Например, в банке «Левобережный» есть обязательный аккредитив — сумма в размере от 15 тыс. рублей, которую клиент вносит в банк в день подписания договора.

Недвижимость. Загородный дом. СС0

В Россельхозбанке аккредитив также есть в размере 3 тыс. рублей, как и строгие требования по страхованию. При оформлении максимальной ипотеки в 3 млн рублей сумма страховки может составить 50 тыс. рублей в год (в зависимости от возраста заемщика и технических особенностей жилья).

Цифра Получить льготную сельскую ипотеку по ставке до 3% годовых может любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос — от 10%.

Деньги на строительство

По условиям госпрограммы, сельскую ипотеку можно привлекать не только на покупку жилья, но и на его строительство. Но этот постулат фактически действует только на бумаге. По словам Петра Смагина, замдиректора по социальным вопросам компании «Бочкари», на их предприятии несколько человек рассматривали варианты привлечения льготной ипотеки на строительство домов, но в итоге все отказались от этой идеи.

Ипотека СС0

В Бочкарях, где есть новый микрорайон под индивидуальную застройку, люди возводят жилье при поддержке завода и за собственные средства. Так, оказалось, проще.

Евгения Прядко объясняет: проблема оформления сельской ипотеки на строительство заключается в том, что документы, в том числе и строительную смету, оценивают в головном офисе банка в Москве. К сожалению, за тысячи километров от Алтайского края столичные эксперты не всегда понимают, почему заемщик выбрал те или иные материалы или варианты отделки. Отсюда высокая вероятность отказов.

Риэлторы со своей стороны от льготной ипотеки на строительство напрямую не отговаривают, но предупреждают: получить ее реально тяжело.