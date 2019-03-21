Евгений Ракшин хочет расчистить барнаульский стадион от сетей, чтобы строить жилье

Для строительства жилых домов высотой 9 и более этажей необходимо вынести тепловую сеть с участка на пр. Строителей, 18. Подготовленные документы учитываю предстоящую работу в стесненных условиях, возможность подключения к сети в новых точках, а также расположенный рядом памятник архитектуры стену трибуны стадиона.
Разработчикам предстоит подготовит техусловия на присоединение к тепломагистрали, а также получить положительную госэкспертизу проекта, сказано в документах.
Параллельно с этим «Локомотив» продолжает судебные тяжбы с комитетом по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Напомним, что в августе прошлого года отказал в разрешении на жилой комплекс на месте стадиона.
Важное про проект
В 2014 году стало известно, что совладелец сети «Мария-Ра» Евгений Ракшин намерен построить жилой комплекс из нескольких многоэтажных домов на месте стадиона «Локомотив». От комментариев по текущему состоянию проекта предприниматель воздерживается. Архитектор Деринг в соцсетях написал, что строительству мешают политические интриги и человеческая глупость.