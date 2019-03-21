Евгений Ракшин хочет расчистить барнаульский стадион от сетей, чтобы строить жилье

Компания «Локомотив» Евгения Ракшина подготовила документы о выносе тепловой сети со стадиона на пр. Строителей, 18. До мая проект будут рассматривать на экспозиции в мэрии в рамках общественного обсуждения, сообщается на официальном сайте города.