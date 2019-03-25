В Барнауле фасад дома-памятника осыпался на оживленный тротуар

Речь идет о доме № 21 на проспекте Строителей. В здании располагается Алтайская краевая детская библиотека имени Крупской и несколько магазинов. На фото видно, что с верхней части фасада на тротуар осыпались крупные куски штукатурки с арматурой. Жители говорят, что место не огорожено.
Этот дом — памятник культурного наследия регионального значения. В соответствующем реестре оно значится как «Жилой дом» 1950-х годов.
Согласно результатам обследования дома в сентябре 2018 года, его техническое состояние оценивалось как работоспособное.
Ранее читатели altapress.ru пожаловались, что фасады в центре Барнаула к весне сильно пострадали. Штукатурка летит даже со здания мэрии.
23 марта глава города Сергей Дугин поручил управляющим компаниям Барнаула усилить контроль за состоянием кровель жилых домов.