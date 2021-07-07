Фирма из Барнаула затормозила стройку парка в Саратове

Барнаульская фирма «СтройКрепость» подала жалобу в ФАС на аукцион по строительству парка в микрорайоне «Изумрудный» в Саратове, пишет sarinform.ru .

Компания указала, что заказчик якобы не прописал в договоре сумму штрафа за неисполнение работ. Пока идет рассмотрение жалобы, объявлять новые торги нельзя.

Местные чиновники планировали заплатить за строительство 62,5 млн рублей из городского бюджета.

Фирмы из Барнаула неоднократно подавали жалобы, из-за которых останавливали торги на строительство крупных объектов в Саратовской области, напоминает издание.

При этом в Барнауле по указанным адресам таких компаний не существует. Последняя, «СтройКрепость», согласно данным ЕГРЮЛ, появилась в 2020 году, в ней числится один сотрудник. По телефону фирмы никто не отвечает.