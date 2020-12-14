«Фирсова Слобода»: комфортная экосистема для современных людей

«Фирсову Слободу» можно смело назвать уникальным для Алтайского края девелопером. Компания превращает заброшенные поля в красивые современные поселки с комфортными условиями жизни. О том, как происходит переосмысление подхода к организации загородной жизни, а также о непрерывном развитии и новых проектах altapress.ru рассказал директор компании «Фирсова Слобода» Михаил Кочетов.

Кризис , как точка быстрого роста

История Фирсовой Слободы — это путь перехода от простого благоустройства территории к созданию среды повышенного комфорта для людей, решивших перебраться жить за город. И началась эта история в 1996 году с появлением микрорайона Фирсова Слобода — 1.

— Наш первый опыт — проект, в который на старте мало кто верил. По уровню организации жизни он до сих пор остается недосягаемой высотой для многих конкурентов. Тогда мы только осваивали технологии работы с большими земельными массивами: формировали наделы, строили дороги, подводили коммуникации.

В 2017—2018 годах схема начала давать сбой. Изменились запросы клиентов. Их перестали удовлетворять только ровные земельные участки под застройку с коммуникациями.

— Во-первых, у потенциальных покупателей пропало желание ввязываться в долгосрочное строительство, даже на подготовленном участке, куда подведены все коммуникации. Во-вторых, во многих загородных поселках уже купленная земля часто оставалась неосвоенной, потому что ее хозяин не понимал, как, что и на какие деньги строить. В-третьих, стала хромать организация поселковой жизни. Дороги нужно кому-то чистить, траву выкашивать, а за состоянием сетей следить. Мы решили в корне поменять концепцию.

Поселок «Завидово», строительные работы. Фото предоставлено застройщиком

Новые грани жизни за городом

Принципиально новый подход был использован при строительстве поселка, который получил название Новая Грань. И это не просто микрорайон, а целая экосистема для комфортной жизни за городом.

— Дороги с бетонным покрытием. Такого, кстати, нет ни в одном поселке Алтайского края. Даже в линейке Фирсова Слобода ранее использовалась щебенка. Кроме того, в Новой Грани установлено уличное освещение, построены детская и спортивная площадки, оборудовано место для мусорных контейнеров. Еще на этапе продаж мы зарегистрировали товарищество собственников недвижимости (ТСН).

Пришло время двигаться дальше, ведь история Фирсовой Слободы — это пример непрерывного развития. В 2017—2018 годах пришло осознание, что пора приниматься за строительство домов.

Поселок «Фирсова Слобода». Фото предоставлено застройщиком

— Ранее мы пытались наладить сотрудничество с крупными строительными организациям, но они отказывались от совместных проектов. Никому не интересны маломаржинальные заказы от отдельных частных клиентов. После ряда неудачных попыток привлечь девелоперов со стороны мы создали собственное строительное подразделение. Разработаны несколько типовых проектов индивидуальных жилых домов. Первые дома уже построены, в них живут наши клиенты. Также компания «Фирсова Слобода» принимает заказы от собственников земли в своих микрорайонах на возведение типовых домов по договору подряда. 2020 год стал для нас переломным благодаря «сельской ипотеке». «Россельхозбанк» предлагает своим клиентам 3 млн рублей по ставке от 1,9% годовых. Такие условия стали хорошим инструментом для покупки готового жилья от застройщика.

Поселок «Завидово». Типовой проект. Поселок «Завидово». Типовой проект. Поселок «Завидово». Типовой проект. Поселок «Завидово». Типовой проект. Поселок «Завидово». Типовой проект. Поселок «Завидово». Типовой проект. Поселок «Завидово». Планировка.

Факт В Алтайском крае на данный момент наибольшей популярностью пользуются дома общей площадью 100−120 кв. м. Построить такой можно за 4- 4,5 млн рублей. Это сопоставимо со стоимостью квартиры аналогичной площади в новостройке. Принципиальное отличие — есть собственная земля, где найдется место и для парковки, и для организации семейного досуга.

Завидово в лесу

Новая Грань — почти завершенный проект. Что дальше? В первую очередь — развитие направления индивидуального жилищного строительства. Но на подходе и другие поселки.

— Уже весной стартуют продажи земли в микрорайоне Завидово. Маленький поселок закрытого типа на 57 домовладений расположен в роще, по соседству с Новой Гранью. Его уникальность в планировке — участки размещены на двух террасах. Цена земли — от 150 тыс. рублей за сотку, но и в благоустройство территории вложено немало. Весной в Завидово построят бетонные дороги, проведут уличное освещение, установят шлагбаум и так далее. Будет и поселок бизнес-класса. Под Фирсово на 110 га земли вырастет полноценный жилой комплекс, вмещающий 800 домовладений, магазины, зоны отдыха и места развлечений. Пока проект назвали стандартно — Фирсова Слобода — 5. Старт продаж — в 2021 году.

Поселок «Завидово». Планировка. Фото предоставлено застройщиком

Путь непрерывного развития

1996 г. — Фирсова Слобода — 1 , включившая 130 домовладений

включившая 130 домовладений 2010−2014 гг. — Фирсова Слобода — 2 , куда вошли 700 домовладений

куда вошли 700 домовладений 2014−2017 гг. — Фирсова Слобода — 3 , где были сформированы 540 домовладений

где были сформированы 540 домовладений 2018−2020 гг. — Новая Грань , включившая 450 домовладений

включившая 450 домовладений 2020−2021 гг. — Завидово , где появятся 57 домовладений

где появятся 57 домовладений 2021−2022 гг. — Фирсова Слобода — 5 , где разместятся 800 домовладений

*Сельскую ипотеку на покупку готового жилья (квартиры или дома с земельным участком) могут оформить жители Алтайского края и Республики Алтай с действующим зарплатным счетом в банке при условии личного страхования по ставке 1,9% годовых, при отсутствии личного страхования — 2,2%. Процентная ставка для клиентов, не являющихся зарплатными клиентами Банка ставка начинается от 2,7%. Процентная ставка по сельской ипотеке составляет 2,7% годовых (при отсутствии личного страхования — 3%). Подать заявку на оформление сельской ипотеки, которая выдается в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», может любой гражданин России в возрасте от 21 до 75 лет. Ипотечный кредит в рамках настоящей программы может быть предоставлен Заемщику только один раз. Сумма кредита — от 100 тыс. рублей-до 3 млн рублей (в Ленинградской области и на Дальнем Востоке — до 5 млн рублей). Срок действия решения АО «Россельхозбанк» — 60 календарных дней. Срок кредита — до 25 лет включительно. Размер начального взноса — от 10% стоимости приобретаемого объекта. Кредиты предоставляются на объекты недвижимости, расположенные на сельских территориях (сельских агломерациях) в том числе: на приобретение жилого помещения или жилого дома с земельным участком по договору купли-продажи/ договору участия в долевом строительстве /договору уступки прав требования по указанному договору; на строительство жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома по договору подряда с подрядной организацией; на приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда с подрядной организацией. АО «Россельхозбанк».

Застройщик: ИП Слободян Андрй Джемсович