«Фирсова Слобода» совместно с компанией «Барнаулкапстрой» запустят новый проект

Так, АО «СЗ «БКС» активно строит загородный поселок Самоцветы, расположенный в районе аэропорта, а компания «Фирсова Слобода» реализует в Первомайском районе свой четвертый проект под названием Новая Грань.
В рамках соглашения, подписанного генеральным директором ОАО «СЗ «БКС» А. С. Канаковым и директором ООО «Фирсова Слобода» М. И. Кочетовым, компании договорились осуществлять совместные действия, направленные на создание качественного и экономически эффективного продукта в сфере индивидуального жилищного строительства в рамках барнаульской агломерации.
В частности предполагается совместная постановка задач по разработке экономически эффективных и отвечающих современным требованиям проектных решений в сфере индивидуального жилищного строительства, организация совместных презентаций и семинаров.
Первым совместным проектом может стать запуск в серийное строительство одноэтажного дома с рабочим названием «Оптимум», документация на который разработана по заказу ООО «Фирсова Слобода». Строительство такого дома можно будет заказать как в поселке Самоцветы, так и в микрорайоне Новая Грань.
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