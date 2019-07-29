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«Фирсова Слобода» совместно с компанией «Барнаулкапстрой» запустят новый проект

1 июля 2019 г. было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между обществом с ограниченной ответственностью «Фирсова Слобода» и акционерным обществом «Специализированный застройщик «Барнаулкапстрой». Обе компании занимаются реализацией проектов в сфере малоэтажного жилищного строительства.

Директор ООО «Фирсова Слобода» М. И. Кочетов (слева) и генеральный директор ОАО «СЗ «БКС» А. С. Канаков (справа).
Директор ООО «Фирсова Слобода» М. И. Кочетов (слева) и генеральный директор ОАО «СЗ «БКС» А. С. Канаков (справа).
Фото из архива ООО "Фирсова Слобода"

Так, АО «СЗ «БКС» активно строит загородный поселок Самоцветы, расположенный в районе аэропорта, а компания «Фирсова Слобода» реализует в Первомайском районе свой четвертый проект под названием Новая Грань.

В рамках соглашения, подписанного генеральным директором ОАО «СЗ «БКС» А. С. Канаковым и директором ООО «Фирсова Слобода» М. И. Кочетовым, компании договорились осуществлять совместные действия, направленные на создание качественного и экономически эффективного продукта в сфере индивидуального жилищного строительства в рамках барнаульской агломерации.

В частности предполагается совместная постановка задач по разработке экономически эффективных и отвечающих современным требованиям проектных решений в сфере индивидуального жилищного строительства, организация совместных презентаций и семинаров.

Одноэтажный дом «Оптимум».
Одноэтажный дом «Оптимум».
Фото из архива ООО «Фирсова Слобода»
Одноэтажный дом «Оптимум».
Одноэтажный дом «Оптимум».
Фото из архива ООО «Фирсова Слобода»
Одноэтажный дом «Оптимум».
Одноэтажный дом «Оптимум».
Фото из архива ООО «Фирсова Слобода»
Одноэтажный дом «Оптимум».
Одноэтажный дом «Оптимум».
Фото из архива ООО «Фирсова Слобода»
Одноэтажный дом «Оптимум».
Одноэтажный дом «Оптимум».
Фото из архива ООО «Фирсова Слобода»
Одноэтажный дом «Оптимум».
Одноэтажный дом «Оптимум».
Фото из архива ООО «Фирсова Слобода»

Первым совместным проектом может стать запуск в серийное строительство одноэтажного дома с рабочим названием «Оптимум», документация на который разработана по заказу ООО «Фирсова Слобода». Строительство такого дома можно будет заказать как в поселке Самоцветы, так и в микрорайоне Новая Грань.

Подробности можно узнать на сайтах компаний:

И по телефону отдела продаж:

  • 8 (3852) 22-62-72

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