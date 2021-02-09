Фонд защиты дольщиков выступил с инициативой сделать недострои менее проблемными

Маловато будет
Сегодня, согласно федеральному закону № 214-ФЗ, необходимы только два критерия, которые позволяют исключать дома из списка долгостроев:
- ввод в эксплуатацию
- вынесение определения арбитражного суда о передаче Фонду прав застройщика на земельный участок под домом после принятия ФЗД решения о финансировании выплаты возмещения гражданам
Долгострой с двадцатилетней историей
«Алтайская элита»
Константин Тимофеев,
генеральный директор Фонда защиты дольщиков:
— Мы предлагаем расширить этот перечень и дополнить его еще несколькими пунктами, чтобы у нас было больше оснований исключать объекты из ЕРПО, снимать соответствующие ограничения и привлекать денежные средства граждан по эскроу-счетам.
Тимофеев отметил, что статус долгостроя является помехой на пути восстановления прав дольщиков. Особенно, когда появляется возможности достроить объект, в частности, использую схему проектного финансирования с использованием эскроу-счетов
Огласите весь список
Глава Фонда предложил включить в список условий для исключения дома из ЕРПО еще восемь критериев:
- Устранение застройщиком оснований включения объекта в ЕРПО (нарушение срока строительства или передачи объекта дольщикам по зарегистрированному ДДУ более чем на полгода, а также признание застройщика банкротом с открытием конкурсного производства по нему)
- Погашение регионом требований участников строительства по передаче жилого помещения, машино-мест и нежилого помещения или денежных требований за счет средств и механизмов субъекта РФ
- Вынесение определения арбитражного суда о передаче Фонду, либо региональному фонду земельного участка и обязательств застройщика, который признан банкротом
- Получение новым застройщиком разрешения на строительство, когда права на земельный участок были переданы ему от девелопера-банкрота, при условии размещения денег участников долевого строительства на счетах эскроу
- Отсутствие по объекту требований дольщиков
- Выплата дольщикам страхового возмещения в рамках договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по ДДУ
- Реализация в деле о банкротстве застройщика предмета залога — соответствующего объекта строительства и земельного участка, принадлежащего застройщику на праве собственности
- ликвидация застройщика на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
Фонд считает, что дополнительные критерии для исключения жилых зданий из ЕРПО, помогут застройщикам быстрее завершать возведение объектов и оперативно привлекать деньги россиян, резюмировал Константин Тимофеев.