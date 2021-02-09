Фонд защиты дольщиков выступил с инициативой сделать недострои менее проблемными

Фонд защиты дольщиков предложил в законодательном прядке расширить перечень оснований для исключения недостроенных зданий из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО). Список разрешений может увеличиться в пять раз, сообщает Единый ресурс застройщиков со ссылкой на пресс-службу ФЗД.

Маловато будет

Сегодня, согласно федеральному закону № 214-ФЗ, необходимы только два критерия, которые позволяют исключать дома из списка долгостроев:

ввод в эксплуатацию вынесение определения арбитражного суда о передаче Фонду прав застройщика на земельный участок под домом после принятия ФЗД решения о финансировании выплаты возмещения гражданам

Долгострой с двадцатилетней историей «Алтайская элита»

Константин Тимофеев,

генеральный директор Фонда защиты дольщиков:

— Мы предлагаем расширить этот перечень и дополнить его еще несколькими пунктами, чтобы у нас было больше оснований исключать объекты из ЕРПО, снимать соответствующие ограничения и привлекать денежные средства граждан по эскроу-счетам.

Тимофеев отметил, что статус долгостроя является помехой на пути восстановления прав дольщиков. Особенно, когда появляется возможности достроить объект, в частности, использую схему проектного финансирования с использованием эскроу-счетов

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Глава Фонда предложил включить в список условий для исключения дома из ЕРПО еще восемь критериев:

Устранение застройщиком оснований включения объекта в ЕРПО ( нарушение срока строительства или передачи объекта дольщикам по зарегистрированному ДДУ более чем на полгода , а также признание застройщика банкротом с открытием конкурсного производства по нему) Погашение регионом требований участников строительства по передаче жилого помещения , машино-мест и нежилого помещения или денежных требований за счет средств и механизмов субъекта РФ Вынесение определения арбитражного суда о передаче Фонду , либо региональному фонду земельного участка и обязательств застройщика , который признан банкротом Получение новым застройщиком разрешения на строительство , когда права на земельный участок были переданы ему от девелопера-банкрота , при условии размещения денег участников долевого строительства на счетах эскроу Отсутствие по объекту требований дольщиков Выплата дольщикам страхового возмещения в рамках договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по ДДУ Реализация в деле о банкротстве застройщика предмета залога — соответствующего объекта строительства и земельного участка , принадлежащего застройщику на праве собственности ликвидация застройщика на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Фонд считает, что дополнительные критерии для исключения жилых зданий из ЕРПО, помогут застройщикам быстрее завершать возведение объектов и оперативно привлекать деньги россиян, резюмировал Константин Тимофеев.