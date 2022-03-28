Гагат под терракотой: как барнаульский архитектор хотел преобразить старый долгострой и почему его «зарубили»

Барнаульский архитектор Владимир Ли Джи-дзун разработал проект реконструкции долгостроя на ул. Власихинская, 144-д. На месте металлического «скелета» намерены возвести современную автомастерскую с комнатой отдыха и клиентской зоной. Но члены градсовета, на суд которых был вынесен эскиз, не оценили подход архитектора и отправили проект на доработку. Подробности — в материале altapress.ru.

Долгострой на ул. Власихинская уже давно стал частью пейзажа. Примерно 13 лет назад здесь должен был вырасти торгово-выставочный комплекс. На участке залили фундамент и возвели металлический каркас. На этом этапе стройка и зависла. Сейчас степень долгостроя оценивается в 45%.

В этом году собственник недвижимости решил преобразить «скелет» и построить современную авторемонтную мастерскую. За разработку проекта взялся барнаульский архитектор Владимир Ли Джи-дзун.

Ситуационный план. Персональная творческая мастерская «Лист».

Перед проектированием долгострой обследовали специалисты. Осмотр показал, что особой «заботы» требуют только металлоконструкции. В остальном же недострой почти готов к реконструкции.

Планируется, что в двухэтажной мастерской разместится большой зал для обслуживания минимум девяти автомобилей, клиентская зона, помещения для отдыха, а также подсобные помещения и место для хранения запчастей и расходных материалов. На второй этаж можно будет подняться на лифте.

Разработчик отметил, что вынужден был вписать новое строение в существующий Г-образный фундамент и металлический «скелет». Вдобавок пришлось делать скидку на границу санитарной зоны линий электропередач, которая проходит прямо перед главным фасадом будущего здания. Здесь нельзя проектировать въезды, парковки и какие-либо дополнительные объекты.

Проект реконструкции долгостроя на ул. Власихинская , 144-д. Персональная творческая мастерская «Лист».

В итоге получилось асимметричное двухэтажное здание со смещенным центральным входом, боковыми въездом и выездом, и пирамидой над фасадным фризом.

Фасад здания визуально разделен на две горизонтальные плоскости: терракотовую верхнюю и гагатовую нижнюю. По мнению самого автора проекта, такой подход по-настоящему украсит ул. Власихинскую. Эксперты градсовета высказали противоположное мнение.

Заседателей смутило цветовое решение фасадов, не сочетающееся с окружающей застройкой, а также асимметрия здания.

Депутат БГД Евгений Носенко напомнил присутствующим, что ул. Власихинская в ближайшей перспективе может стать одной из ведущих магистралей краевой столицы. И облик улицы должен соответствовать высокому статусу.

Проект реконструкции долгостроя на ул. Власихинская , 144-д. Персональная творческая мастерская «Лист».

Руководителю Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергею Шадрину не понравилась объемно-планировочное решение. По его мнению, сбитая симметрия размещения центрального входа в данном случае выглядит как минимум странно.

«Если бы объем стоял сам по себе, то можно было бы резвиться и резвиться. Здесь же другой случай», — пояснил он.

В то же время члены градостроительного совета сошлись во мнении, что нужно обязательно преобразить долгострой. Но для этого стоит еще поработать над архитектурой здания и цветовым решением его фасадов.