Гагат под терракотой: как барнаульский архитектор хотел преобразить старый долгострой и почему его «зарубили»

Долгострой на ул. Власихинская уже давно стал частью пейзажа. Примерно 13 лет назад здесь должен был вырасти торгово-выставочный комплекс. На участке залили фундамент и возвели металлический каркас. На этом этапе стройка и зависла. Сейчас степень долгостроя оценивается в 45%.
В этом году собственник недвижимости решил преобразить «скелет» и построить современную авторемонтную мастерскую. За разработку проекта взялся барнаульский архитектор Владимир Ли Джи-дзун.
Перед проектированием долгострой обследовали специалисты. Осмотр показал, что особой «заботы» требуют только металлоконструкции. В остальном же недострой почти готов к реконструкции.
Планируется, что в двухэтажной мастерской разместится большой зал для обслуживания минимум девяти автомобилей, клиентская зона, помещения для отдыха, а также подсобные помещения и место для хранения запчастей и расходных материалов. На второй этаж можно будет подняться на лифте.
Разработчик отметил, что вынужден был вписать новое строение в существующий Г-образный фундамент и металлический «скелет». Вдобавок пришлось делать скидку на границу санитарной зоны линий электропередач, которая проходит прямо перед главным фасадом будущего здания. Здесь нельзя проектировать въезды, парковки и какие-либо дополнительные объекты.
В итоге получилось асимметричное двухэтажное здание со смещенным центральным входом, боковыми въездом и выездом, и пирамидой над фасадным фризом.
Фасад здания визуально разделен на две горизонтальные плоскости: терракотовую верхнюю и гагатовую нижнюю. По мнению самого автора проекта, такой подход по-настоящему украсит ул. Власихинскую. Эксперты градсовета высказали противоположное мнение.
Заседателей смутило цветовое решение фасадов, не сочетающееся с окружающей застройкой, а также асимметрия здания.
Депутат БГД Евгений Носенко напомнил присутствующим, что ул. Власихинская в ближайшей перспективе может стать одной из ведущих магистралей краевой столицы. И облик улицы должен соответствовать высокому статусу.
Руководителю Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергею Шадрину не понравилась объемно-планировочное решение. По его мнению, сбитая симметрия размещения центрального входа в данном случае выглядит как минимум странно.
«Если бы объем стоял сам по себе, то можно было бы резвиться и резвиться. Здесь же другой случай», — пояснил он.
В то же время члены градостроительного совета сошлись во мнении, что нужно обязательно преобразить долгострой. Но для этого стоит еще поработать над архитектурой здания и цветовым решением его фасадов.