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Недвижимость

Гараж в законе. Госдума в первом чтении приняла законопроект об «амнистии» недвижимости для авто

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии» благодаря которому россияне смогут проще и быстрее оформить право собственности на данный вид недвижимости, сообщает информационный портал RT со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Гаражи.
Гаражи.
Михаил Хаустов

«Инициатива позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами, защитить свои права», — говорится в сообщении на сайте.

Один из наиболее важных пунктов проекта документа предполагает механизм предоставления гражданам государственных или муниципальных участков, на которых располагаются их гаражи.

Отмечается, что для нежилой недвижимости, построенной до введения Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), предусмотрен упрощенный порядок оформления такой земли.

Гаражи.
Гаражи.
Анна Зайкова, altapress.ru

Ранее НСН опубликовала комментарий члена комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елены Янчук. В рамках тематической пресс-конференции эксперт отметила, что многие легальные гаражи в России находятся вне рамок правового поля. Этим пользуются региональные власти.

«Сейчас легальные гаражи — не ракушки, не самострой — находятся в правовом вакууме. С конца 2000-х начали разрываться арендные отношения с владельцами гаражей, которые существовали ещё с советского времени. И гаражи стали признаваться незаконными и сноситься», — отметила Янчук.

После окончательного принятия «гаражной амнистии» владельцы недвижимости смогут стать полноценными собственниками и вывести ее из правового вакуума.

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