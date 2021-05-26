«Газпром» задумал построить второй по высоте небоскреб в мире

По замыслу архитектора проекта Тони Кеттла, спиральная башня символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее.
«Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города. Символически эта башня дополнит башню Лахта Центра как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры», — считает Кеттл.
Более того, высота башни в 703 метра символична — это дань уважения истории, году основания великого города, подчеркнул архитектор.
Проект реализуют на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы «Газпрома», компанией специального назначения, не аффилированной с ПАО «Газпром», говорится в сообщении компании.
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