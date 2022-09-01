Квартиры на «вторичке» сильнее подешевели в Москве за прошедший август, заявил РБК аналитики «Авито Недвижимости».

Как утверждают эксперты, средняя стоимость «жилого квадрата» на вторичном рынке уменьшилась на 4,1% (до 255 тыс. рублей) по сравнению с июлем.

Вторым в рейтинге оказался Калининград. Там квадратный метр во «вторичке» подешевел на 3,4% (до 115,4 тыс. рублей).

Третье место занял Краснодар (на 2,2%, до 100 тыс. рублей).

Замкнули пятерку Симферополь (на 1,3%, до 110,5 тыс. рублей), а также Санкт-Петербург (на 1,2%, до 180,4 тыс. рублей).

Однако в целом по России стоимость квартир на вторичном рынке почти не изменилась.