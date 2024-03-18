Где в первую очередь в Барнауле начнут комплексную застройку и что не так с остальными территориями

Наиболее реальный для реализации проект комплексного развития территории связан с Потоком, заявил вице-мэр Барнаула Андрей Федоров. В чем сложность освоение приаэродромной зоны города и какие еще федеральные участки разыграют под строительство, напомнили на заседании регионального Союза строителей.

Амбициозные задачи

В Алтайском крае вовлекли в оборот несколько сотен гектаров. Их потенциал – 1,5 млн кв. м. жилья. В Барнауле масштабная комплексная стройка сконцентрируется на трех территориях: неподалеку от аэропорта, во Власихе и на Потоке. В этих локациях застройщикам предстоит возводить не только жилые дома, но и инфраструктуру.

Так во втором квартале 2024 года «Дом.РФ» выставит на торги 13 участков на Павловском тракте площадью 917 га. 473 га пойдет под жилую, а 444 – под промышленную застройку.

На другом аукционе разыграют шесть участков на ул. Мамонтова во Власихе общей площадью 382 га. Здесь можно построить 412 тыс. кв. м индивидуального жилья.

На Потоке под строительство отдадут 19,3 га, на которых можно возвести 170 тыс. кв. м жилья.

Последнюю территорию пока и считают более реальной для воплощения проекта КРТ, судьбу которого уже решат в этом году.

Все потому что здесь застройщикам не нужно с нуля возводить инженерную и транспортную инфраструктуру. Модернизацию или ремонт существующих сетей вполне реально воплотить с помощью федеральных программ. Плюс – в районе уже есть набор социальных учреждений, который остается только расширить.

Поток, фото 2022 года. Дарья Беркетова

Нечеткие условия

Для того, чтобы сети и общественные учреждения появились на «пустых» территориях, нужны неподъемные ни для бюджета города, ни для застройщиков вложения.

Как отметил замминистра строительства и ЖКХ края Игорь Спивак, чтобы подключить 917 га с Павловского тракта к городской системе водоснабжения и водоотведения, нужно около 20 млрд рублей.

Директор группы компаний «Алгоритм» Ксения Белоусова считает, что в программе КРТ все еще много несовершенств в части регулирования. Она подчеркнула, что организаторы аукциона не спешат обозначить все правила игры: разделить обязанности властей и застройщика. Также предстоит решить вопрос: кто будет возводить инженерную инфраструктуру.

«Можно возложить обязательства строить дорожную и социальную инфраструктуру на застройщика, но это должно быть обосновано на стадии подготовки документов, а не просчитано во время реализации проекта КРТ», - отметила Белоусова.

Также она рассказала о несостыковках при воплощении проектов в других регионах. Например, возникают ситуации, когда застройщик по договору КРТ обязан передать инженерные сети в собственность муниципалитету, хотя у него самого, по другому договору, таких прав нет и не может быть. Итог – судебное разбирательство.

Ксения Белоусова. Ирина Пергаева

Вице-мэр Андрей Федоров согласился с доводами: «Мы в этом городе живем. С подходом «давайте проведем аукцион, а завтра как-то будем строить» предлагаю не экспериментировать».

946 тыс. кв. м жилья в Алтайском крае введено в 2023 году при плане в 780 тыс. кв. м;

811 тыс. кв. м – планируемый показатель ввода в 2024 году. 220 тыс. кв. м уже построили к середине марта. Из них только 40 тыс. кв. м относятся к многоквартирному фонду. Остальные – к индивидуальной застройке.

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