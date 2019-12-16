Где выбрать квартиру в Новосибирске.

В Ленинском районе столицы Сибири, в 20 минутах езды от метро находится один из крупнейших микрорайонов города — «Чистая Слобода». За 12 лет здесь построили точно в срок уже 50 домов, в которых живёт больше 25 тысяч человек. Чем же так хорош этот жилой район, если сюда переезжает так много людей. Разбираемся подробнее.

С 2007 года на территории микрорайона сформировалась вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Здесь есть детские садики, школа, супермаркеты, магазины, кафе, аптеки, салоны красоты. И даже огромный центр спортивной подготовки, в котором дети могут бесплатно посещать спортивные секции. Вместе с домами строятся и расширяются дороги, запускаются новые маршруты общественного транспорта. Например, в 2016 году до микрорайона была продлена трамвайная ветка и организовано движение двух маршрутов. Благодаря этому, жители могут добираться до ближайшей станции метро без пробок за 15−20 минут.

Трамвай. ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест»

Немаловажным фактором является и то, что на территории левого берега Новосибирска находится очень много крупных промышленных предприятий, которые постоянно нуждаются в новых сотрудниках. А это значит, что у многих жителей «Чистой Слободы» есть прекрасная возможность работать рядом с домом, не тратя много времени на дорогу. В условиях проживания в крупном мегаполисе, где жизнь «кипит» 24/7 — это значимый аргумент в пользу микрорайона.

Но, пожалуй, главным преимуществом «Чистой Слободы» является то, что в продаже всегда представлен большой ассортимент квартир. Покупатели могут выбирать разные планировочные решения, которые подходят именно им. При этом на квартиры действуют весьма выгодные цены. Вишенкой на торте становится то, что большинство квартир сдаются с готовым ремонтом «под ключ» в комплектациях «стандарт» и «комфорт». То есть переезжать новосёлы могут сразу после получения ключей. В квартирах уже будут установлены пластиковые окна и межкомнатные двери, наклеены обои, постелен линолеум, выложен из кафеля «фартук» на кухне, подключена вся необходимая сантехника.

Планировочное решение. ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест» Планировочное решение. ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест» Планировочное решение. ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест» Планировочное решение. ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест»

Если вы заинтересовались возможностью покупки квартиры в «Чистой Слободе», то посмотрите сайт микрорайона, оцените планировочные решения, изучите цены. Если у вас есть вопросы, то лучше сразу звоните специалистам, которые подробно ответят вам, а также расскажут о возможностях оформления ипотеки, использования материнского сертификата.

Приезжайте в гости всей семьёй на бесплатном «Такси на «Слободу», которое встретит вас на вокзале или в аэропорту и с комфортом доставит на экскурсию в крупнейший микрорайон города. Звоните по номеру +7 (383) 373−68−40, задавайте любые интересующие вас вопросы. Ждём вас!

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Застройщик ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест». Проектные декларации на сайте chistayasloboda.ru Количество квартир ограничено.