Глава Барнаула предложил на два года ускорить «аварийное переселение», но нужно 630 млн рублей

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание, на котором рассмотрели вопрос переселения людей из аварийного и ветхого жилья, сообщает мэрия города.

На заседании отметили, что на данный момент в Барнауле более 200 многоквартирных домов признали аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Председатель горкома по ЖКХ Денис Ращепкин доложил, что городу необходимо поэтапно до конца 2025 года расселить более 4 тыс. человек из 157 домов.

При этом с 2019 года полностью расселены пять многоквартирных домов — на эти цели направили 665,4 млн рублей (494 млн из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 5,5 млн — из краевого бюджета, 166 млн — из бюджета города).

В 2021 году планируют потратить 512,6 млн. рублей, из которых 238 млн — из городского бюджета.

«Уже расселено 819 человек из 353 помещений», — подчеркнули в ходе заседания.

Ращепкин отметил, что 75 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года. Однако переселение необходимо осуществить исключительно за счет бюджета города.

В 2021 году планируют расселить не менее 169 человек из 80 жилых помещений — на эти цели предусмотрели 242,4 млн рублей. По состоянию на 1 июня расселили 57 человек из 25 помещений.

По словам Франка, администрация Барнаула совместно с правительством Алтайского края работает над ускорением реализации программы переселения.

«Мы предлагаем осуществить ее реализацию до 2023 года, вместо 2025 года. Для это необходимо дополнительно 630,5 млн рублей. Кроме того, прорабатывается вопрос о включении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года, в региональную программу „Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края“», — подчеркнул глава Барнаула.