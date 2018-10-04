Сечин купил пятиэтажные хоромы за 2 млрд рублей

Глава «Роснефти» Игорь Сечин стал владельцем квартиры за 2 млрд рублей в жилищном комплексе клубного типа Crystal House в Москве, пишет The Insider .

Жилищный комплекс является одним из самых дорогих объектов недвижимости в столице.

Площадь жилища — 1229 квадратных метров. Размер квартиры сопоставим с площадкой для игры в хоккей. Согласно выписке из ЕГРН квартира Сечина занимает пять этажей.

Указанная кадастровая стоимость квартиры — 831 млн руб, но реальная рыночная цена объекта в 2,5 раза выше. Рыночная стоимость жилья Сечина превышает 2 млрд рублей.

В портфолио компании Edex, занимающейся системой «умный дом», есть проект, который идентифицируется как реализованный именно в квартире Сечина, пишет znak.com. Совпадает название ЖК и площадь объекта, больше квартир такого размера в этом комплексе нет.

«Пятиуровневая квартира в Москве, в самом центре столицы, с бассейном, хамамом, домашним кинотеатром, винной комнатой», — описывает недвижимость издание.

Олигархов нет

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов. Но 94% опрошенных специалистами ВЦИОМ россиян уверены в обратном.

В числе олигархов опрошенные называли Романа Абрамовича (15%), Олега Дерипаску (8%), Михаила Прохорова (7%), Владимира Потанина (4%), Анатолия Чубайса (4%), Алексея Миллера (4%), Алишера Усманова (4%), Бориса Березовского (3%), Игоря Сечина (3%) и Михаила Ходорковского (2%).