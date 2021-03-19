3 года исполняется агентству недвижимости «Перспектива 24»

Сегодня исполняется 3 года оператору недвижимости «Перспектива 24». Компания работает для тех, кто хочет выгодно купить или продать недвижимость в Барнауле или просто быть в курсе цен и трендов на рынке недвижимости.
Факты
- По итогам 2020 года Барнаул занял первое место по сети «Перспектива24» по количеству сделок.*
Квартира улучшенной планировки.
Агентство недвижимости «Перспектива 24».
Квартира улучшенной планировки.
Агентство недвижимости «Перспектива 24».
Квартира улучшенной планировки.
Агентство недвижимости «Перспектива 24».
Квартира улучшенной планировки.
Агентство недвижимости «Перспектива 24».
Квартира улучшенной планировки.
Агентство недвижимости «Перспектива 24».
Квартира улучшенной планировки.
Агентство недвижимости «Перспектива 24».
Квартира улучшенной планировки.
Агентство недвижимости «Перспектива 24».
- В компании работают около 200 человек.
- Средняя зарплата составляет 80 000 руб.
- Поточное обучение новых сотрудников — это норма.
«Перспектива 24» — специалист на рынке недвижимости: мы анализируем, прогнозируем и понимаем его на 100%.
* по версии ДомКлик за 2020 год.