22 года высоких достижений. «Жилищная инициатива» празднует день рождения

Выбор инициативных
За спиной ЖИ — годы сложной и невероятно важной работы. Не словом, а делом компания доказывает свой приоритетный статус на рынке жилой застройки — благодаря коллективу «Жилищной инициативы» город украшают благоустроенные кварталы Мизюлинская роща, Квартал 2000, Невский, Дружный, Лазурный, Лазурный 2, Краснообский и целая плеяда узнаваемых административных зданий.
Визитной карточной ЖИ является и то, что компания помимо строительства жилья уделяет огромное внимание возведению социальных объектов, благоустройству и инфраструктуре.
Коллективом «Жилищной инициативы» построены десятки школ, детских садов, парковочных комплексов.
История успеха в цифрах
На сегодняшний день «Жилищной инициативой» возведено уже без малого 118 жилых домов, а также 33 социальных и инфраструктурных объекта — школы, детские сады, многоуровневые гаражи.
В настоящее время ЖИ ведет строительство 16 жилых домов, а также возводит современную школу. Одновременно с этим в стадии проектирования находятся еще три многоквартирных жилых дома, два гаража и один детский сад.
За 22 года работы компания построила более 1 100 000 квадратных метров жилья. Все это заслуга более чем 1100 сотрудников, которые каждый день вносят свой вклад в преображение краевой столицы.
Интересный факт! Если разделить общее количество возведенного компанией жилья на количество сотрудников ЖИ, то на одного человека придется примерно 1000 квадратов новых жилых площадей!
Главным приоритетом в работе «Жилищной инициативы» является создание целых микрорайонов. В настоящее время компания строит два квартала — Дружный 2 и Дружный 3, школу в квартале Лазурный 2, а также возводит ряд объектов в центре Барнаула, на улицах Малахова и Гущина, проспекте Космонавтов.
Хронология достижений
Апрель 1998 года — компания «Жилищная инициатива» начала свою деятельность.
2004 год — «Жилищная инициатива» стала заниматься в основном квартальной и комплексной застройкой.
2008 ЖИ шагнула за пределы Алтайского края и сейчас компания успешно развивается в Новосибирске и НСО под брендом «Новосибирский квартал».
2019 год — «Жилищная инициатива» стала крупнейшим застройщиком в Сибири по версии федерального портала erzrf.ru.
Уверенный взгляд в будущее
«Жилищная инициатива» начинает писать новый год своей истории, уверенно глядя в будущее и понимая, что развитие компании неотделимо связано с судьбой Барнаула.
22-ой день рождения ЖИ празднует на подъеме — растут продажи жилья, увеличиваются темпы строительства, а серьезная репутация и надежность строительной компании проверена годами успешной работы.
инициатива поздравляет всех коллег, сотрудников и партнеров.
«Жилищная инициатива» — строим город, в котором хочется жить!