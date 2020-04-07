22 года высоких достижений. «Жилищная инициатива» празднует день рождения

Флагман строительной индустрии Барнаула, «Жилищная инициатива», празднует свое 22-летие. Вот уже почти четверть века компания не только строит высококлассное жилье, но и вносит прямой вклад в развитие всего города. За это время буквы ЖИ стали для барнаульцев одним из символов краевой столицы.

Выбор инициативных

За спиной ЖИ — годы сложной и невероятно важной работы. Не словом, а делом компания доказывает свой приоритетный статус на рынке жилой застройки — благодаря коллективу «Жилищной инициативы» город украшают благоустроенные кварталы Мизюлинская роща, Квартал 2000, Невский, Дружный, Лазурный, Лазурный 2, Краснообский и целая плеяда узнаваемых административных зданий.

Визитной карточной ЖИ является и то, что компания помимо строительства жилья уделяет огромное внимание возведению социальных объектов, благоустройству и инфраструктуре.

Коллективом «Жилищной инициативы» построены десятки школ, детских садов, парковочных комплексов.

История успеха в цифрах

На сегодняшний день «Жилищной инициативой» возведено уже без малого 118 жилых домов, а также 33 социальных и инфраструктурных объекта — школы, детские сады, многоуровневые гаражи.

В настоящее время ЖИ ведет строительство 16 жилых домов, а также возводит современную школу. Одновременно с этим в стадии проектирования находятся еще три многоквартирных жилых дома, два гаража и один детский сад.

За 22 года работы компания построила более 1 100 000 квадратных метров жилья. Все это заслуга более чем 1100 сотрудников, которые каждый день вносят свой вклад в преображение краевой столицы.

Интересный факт! Если разделить общее количество возведенного компанией жилья на количество сотрудников ЖИ, то на одного человека придется примерно 1000 квадратов новых жилых площадей!

Главным приоритетом в работе «Жилищной инициативы» является создание целых микрорайонов. В настоящее время компания строит два квартала — Дружный 2 и Дружный 3, школу в квартале Лазурный 2, а также возводит ряд объектов в центре Барнаула, на улицах Малахова и Гущина, проспекте Космонавтов.

Хронология достижений

Апрель 1998 года — компания «Жилищная инициатива» начала свою деятельность.

2004 год — «Жилищная инициатива» стала заниматься в основном квартальной и комплексной застройкой.

2008 ЖИ шагнула за пределы Алтайского края и сейчас компания успешно развивается в Новосибирске и НСО под брендом «Новосибирский квартал».

2019 год — «Жилищная инициатива» стала крупнейшим застройщиком в Сибири по версии федерального портала erzrf.ru.

Уверенный взгляд в будущее

«Жилищная инициатива» начинает писать новый год своей истории, уверенно глядя в будущее и понимая, что развитие компании неотделимо связано с судьбой Барнаула.

22-ой день рождения ЖИ празднует на подъеме — растут продажи жилья, увеличиваются темпы строительства, а серьезная репутация и надежность строительной компании проверена годами успешной работы.

инициатива поздравляет всех коллег, сотрудников и партнеров.

«Жилищная инициатива» — строим город, в котором хочется жить!