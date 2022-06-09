«Голубой дом» в Барнауле окружат видеокамерами и шлагбаумами. Как это будет выглядеть

После 10 июня начнется капремонт входного узла главного здания правительства Алтайского края на пр. Ленина, 59. Но это только начало работ, связанных с «голубым домом». Прилегающую территорию ждет установка шлагбаумов, боллардов и видеокамер — благоустройство должно обеспечить его антитеррористическую защищенность. Какой суммой власти оценивают эти работы и как площадка вокруг здания и входной узел будут выглядеть после капремонта?

Как изменится входной узел

Сначала все же про вход — на этот вид работ уже определен подрядчик. Судя по фотографиям из документов госзакупки, интерьер вестибюля голубого дома после капремонта изменится, но, пожалуй, не очень существенно.

Недалеко от входа появится электронная информационная стойка и машинка для чистки обуви. Металлодетекторы на входе в здание в процессе ремонта демонтируют, а потом вернут на место.

При этом у входа установят металлические ограждения, которых сегодня нет.

В ходе ремонта демонтируют также часть отделки и оборудования. Так, в смете запланирована разборка облицовки стен, демонтаж натяжных потолков и воздушно-отопительных агрегатов. В дальнейшем же их тоже вернут на место.

Согласно контракту, подрядчик обязан приступить к капремонту не ранее 10 июня — правда, точная дата начала работ не указана. Зато понятно, когда ремонт надо завершить: не позднее 31 октября 2022 года.

Победитель найден

Начальная стоимость капремонта входного узла — 6,2 млн рублей. Самой дорогостоящей частью контракта является установка светопрозрачных конструкций.

Итоги конкурса по выбору подрядчика подведены в начале июня. Единственным участником аукциона была компания «ГС-резерв» — она и признана победителем: ее заявка соответствовала требованиям.

О фирме известно, что она зарегистрирована в Москве, ее основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, а учредитель (он же директор) имеет чувашский ИНН.

День приема заявок

Если подрядчик по капремонту входного узла уже определён, то исполнитель работ по благоустройству прилегающей к зданию правительства территории — еще нет.

Начальная цена этого контракта — 42,6 млн рублей, 9 июня — последний день приема заявок.

Здесь задача ставится так: оборудование территории системами инженерно-технического обеспечения, антитеррористической безопасности и обустройство малыми архитектурными формами. Итак, что предполагается сделать?

Благоустройство прилегающей территории здания в Барнауле на пр. Ленина , 59. Проект. Zakupki.gov.ru Благоустройство прилегающей территории здания в Барнауле на пр. Ленина , 59. Проект. Zakupki.gov.ru Благоустройство прилегающей территории здания в Барнауле на пр. Ленина , 59. Проект. Zakupki.gov.ru

Поставят шлагбаумы и видеокамеры

Во-первых, подрядчику надо отремонтировать два крыльца — ведущего к главному и второстепенному входу в здание.

Во-вторых, благоустроить прилегающую к правительственному зданию территорию площадью 1,6 га. Предполагается установить такие элементы.

Заградительные выдвижные элементы болларды ( столбики) с дистанционным управлением с поста охраны,

столбики) с дистанционным управлением с поста охраны, автоматические шлагбаумы с дистанционным управлением с поста охраны,

стойки с видеокамерами,

вазоны.

Благоустройство прилегающей территории здания в Барнауле на пр. Ленина , 59. Проект. Zakupki.gov.ru Благоустройство прилегающей территории здания в Барнауле на пр. Ленина , 59. Проект. Zakupki.gov.ru

Существующее озеленение сохранят. Но авторы проекта благоустройства написали, что надо будет выкорчевать ель, расположенную у южного угла здания.

Подрядчик должен будет выполнить и ряд других работ: в пешеходных местах установить пандусы, а для предохранения фундаментов от замачивания заменить и дополнительно изолировать от влаги отмостку.

К выполнению работ подрядчику надо будет приступить с момента подписания контракта, завершить их он обязан не позднее 30 октября 2022 года. На время проведения работ здание продолжит функционировать.

Последний раз капремонт в этом здании проводился локально — в 2020 году за 800 тыс. рублей отремонтировали только один кабинет: № 220.