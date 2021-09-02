Голубой дом за 13,5 млн рублей продают в Барнауле

Коттедж нельзя назвать заурядным. Он привлекает внимание не только ярко-голубым фасадом и коваными перилами снаружи, но и необычным подходом к оформлению интерьеров внутри.
Для каждой комнаты просторного дома было выбрано индивидуальное цветовое решение.
Так, кухня-столовая и рабочий кабинет выполнены в ярких бирюзовых тонах. Нехарактерный для кухни цвет удачно подчеркнул белоснежный гарнитур обеденной зоны, но эффект несколько «смазали» коричневые фасады шкафов «под дерево».
А вот для спален дизайнер выбрал более нежные пастельные оттенки персикового и розового цветов.
Кроме обстановки у дома есть еще ряд преимуществ.
А именно ванная комната с гидромассажем, отдельный выход из кухни, мансарда, из которой при желании можно сделать дополнительную комнату. В подвале оборудована зона SPA с сауной, бассейном с подогревом и душевой кабиной.
Есть два гаража с автоматическими воротами. Один из них отапливаемый, оборудованный смотровой ямой.
Дом расположен на участке в 6 соток в экологически чистом районе, недалеко от хвойного леса. А до центра Барнаула можно добраться всего за шесть минут.
«Теплый дом в самом уютном месте города ищет нового заботливого хозяина», — говорится в объявлении.