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Недвижимость

Голубой дом за 13,5 млн рублей продают в Барнауле

Большой коттедж буквально на днях появился на просторах сайта «Циан». Он находится в неподалеку от бора, на ул. Пихтовая, 9. Общая площадь двухэтажного дома — 295 кв. м. Цена составляет 45,7 тыс. рублей за «жилой квадрат».

В Барнауле продается голубой коттедж за 13,5 млн рублей.
В Барнауле продается голубой коттедж за 13,5 млн рублей.
"Циан".

Коттедж нельзя назвать заурядным. Он привлекает внимание не только ярко-голубым фасадом и коваными перилами снаружи, но и необычным подходом к оформлению интерьеров внутри.

Для каждой комнаты просторного дома было выбрано индивидуальное цветовое решение.

Так, кухня-столовая и рабочий кабинет выполнены в ярких бирюзовых тонах. Нехарактерный для кухни цвет удачно подчеркнул белоснежный гарнитур обеденной зоны, но эффект несколько «смазали» коричневые фасады шкафов «под дерево».

А вот для спален дизайнер выбрал более нежные пастельные оттенки персикового и розового цветов.

В Барнауле продается голубой коттедж за 13,5 млн рублей.
В Барнауле продается голубой коттедж за 13,5 млн рублей.
«Циан».

Кроме обстановки у дома есть еще ряд преимуществ.

А именно ванная комната с гидромассажем, отдельный выход из кухни, мансарда, из которой при желании можно сделать дополнительную комнату. В подвале оборудована зона SPA с сауной, бассейном с подогревом и душевой кабиной.

В Барнауле продается голубой коттедж за 13,5 млн рублей.
В Барнауле продается голубой коттедж за 13,5 млн рублей.
«Циан».

Есть два гаража с автоматическими воротами. Один из них отапливаемый, оборудованный смотровой ямой.

Дом расположен на участке в 6 соток в экологически чистом районе, недалеко от хвойного леса. А до центра Барнаула можно добраться всего за шесть минут.

«Теплый дом в самом уютном месте города ищет нового заботливого хозяина», — говорится в объявлении.

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