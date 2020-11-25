Горнолыжный комплекс выставили на продажу в Алтайском крае

В поселке Даниловка, который находится в 7 км от Белокурихи, продают горнолыжный комплекс с канатным подъемником. Об этом узнал «Алтайский портал недвижимости».

По территории комплекса протекает небольшая речка, с трех сторон его окружают горы с лесом, есть вход в ущелье. Общая площадь объекта составляет 16,5 га.

В комплекс входит отель на 80 постояльцев и один корпус (спальный) на 100 мест, но его еще не ввели в эксплуатацию.

Сам горнолыжный комплекс находится недалеко от отеля. В него входит сервис-центр площадью 330 кв. м, мини-отель на 12 мест, конференц-зал, пункт проката инвентаря, инструкторская комната и свой медпункт, бар-кафе и большая беседка с зоной барбекю.

Функционирует свой канатно-бугельный подъемник, оборудованы две трассы длинной в 1 000 и 1 200 м с перепадом высот в 200 м.

Объект продают за 90 млн рублей.