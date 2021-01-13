Порвало трубы и интернет. В Барнауле после коммунальной аварии дом превратился в «апокалиптическую» сосульку

Фонтан горячей воды больше суток бил изнутри в крышу и стены расселенного аварийного здания на ул. Беляева, 20. На устранение коммунальной аварии на следующий же день выехала бригада сотрудников «Сибирской генерирующей компании». Они оперативно перекрыли воду и отключили дом от коммуникаций. Об этом корреспонденты altapress.ru узнали на месте, когда приехали к взбудоражившему барнаульцев «дому-армагеддону».

«Горяченькая пошла»

Когда именно произошел порыв трубы отопления (по другой версии — водоснабжения) точно неизвестно. О случившемся узнали, когда на морозе ветхое здание покрыл толстый слой льда, а сосульки выросли до гигантских размеров.

Фотографии барака опубликовали в паблике Barnaul.22, благодаря которому и стало известно о случившемся.

«Можно снимать фильм апокалиптический. Какое название дадим блокбастеру?», — отметил автор сообщения на странице сообщества.

«Дом-армагеддон», превратившийся в сосульку на ул. Беляева , 20. Анна Зайкова.

На его призыв откликнулись десятки подписчиков, предлагая разные варианты для названия фильма-апокалипсиса. Сам пост про своеобразную постапокалиптичекую ледяную избушку набрал более 30 тыс. просмотров. И посмотреть действительно есть на что.

Ледяные сталактиты и сталагмиты

«Дом-армагеддон», превратившийся в сосульку на ул. Беляева , 20. Анна Зайкова.

«Потолок ледяной, дверь шатается…», — звучит народный вариант известной песни. Эпичная картина ждала корреспондентов altapress.ru на месте события.

Здание выглядит впечатляюще. Из него до сих пор клубами валит пар, с крыши, стен, балконов, из оконных проемов свисают глыбы намерзшего льда. К строению лучше не подходить близко — есть большая вероятность, что одна из огромных сосулек в любой момент упадет с разрушающегося фасада или карниза.

«Дом-армагеддон», превратившийся в сосульку на ул. Беляева , 20. Анна Зайкова.

Внутри здание выглядит не менее эпично. Дверь сорвана с петель, пол прогибается, ступени деревянной лестницы на второй этаж проломлены, в помещениях ничего не видно от пара. На полу и потолке застыли ледяные сталактиты и сталагмиты. Несмотря на то, что вода перекрыта, с потока льются настоящие потоки.

«Перекрытия из дранки. Она вся пропиталась влагой, поэтому вода еще долго будет стекать», — замечает сотрудник СГК.

«Дом-армагеддон», превратившийся в сосульку на ул. Беляева , 20. Анна Зайкова.

В Барнаул тепло придет еще очень нескоро, поэтому барак спокойно простоит ледяным монолитом до весны.

«Этот ветхий дом нужно было уже давно снести. Зачем он здесь стоит, ведь людей уже расселили? Здесь давно живут только бомжи, да и вид он портит», — сокрушаются горожане, живущие неподалеку.

Бомжи , как одна из причин

«Дом-армагеддон», превратившийся в сосульку на ул. Беляева , 20. Анна Зайкова.

Коммунальщики оперативно устранили аварию и отключили пустующее строение от городских сетей. Они отметили, что в таких объектах порывы случаются довольно часто.

Причина, как и отметили жители района, — люди без определенного места жительства. Бомжи любят селиться в домах, где есть хоть какая-то крыша над головой. Более того, здесь нередко есть, чем поживиться. Например, радиаторами отопления, которые до сих пор охотно покупают в пунктах приема цветных металлов.

«И здесь могли вырвать батарею, вот и бахнуло», — пояснил altapress.ru один из работников СГК.

«Дом-армагеддон», превратившийся в сосульку на ул. Беляева , 20. Анна Зайкова.

К слову, досталось и соседнему дому-близнецу с литерой 18. Там тоже остались следы протечки — пар и вода на полу подъезда. Он тоже расселен, но частично. Здесь еще живет три семьи.

«Дом-армагеддон», превратившийся в сосульку на ул. Беляева , 20. Анна Зайкова.

Оставшиеся жильцы уже получили деньги по программе расселения аварийного жилья и подыскивают новые квартиры.

«Наши соседи уже практически переехали. А мы ищем подходящий вариант», — пояснила Татьяна, живущая в доме на ул. Беляева, 18.