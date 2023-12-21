Гостевой дом с баней сдают в Алтайском крае от трех тыс. рублей в сутки

Общая площадь дома 200 кв.м.
Владелец отмечает, что на новогодние праздники таунхаус пока что свободен.
На территории располагается баня с бассейном, мангальная зона, шезлонги. А также у дома есть две парковки.
Дом разделен на два этажа с отдельным входом и парковкой. Имеется возможность снять весь дом полностью или отдельно номер.
В каждом номере есть все необходимое для приготовления пищи, так как еда не предоставляется.
На первом этаже есть две уютные комнаты, просторная кухня- гостиная с выходом на террасу и санузел с душем. Второй этаж разделен на три уютных номера.
В каждом номере санузел, фен, кондиционер, посуда, холодильник, микроволновка, чайник, плитка для приготовления пищи, а также утюг, гладильная доска и Wi-Fi.
Расположение дома очень удобное — три минуты до центра и шесть до курортной зоны.
Ранее сообщалось, что барнаульский архитектурный памятник требуют огородить через суд.