Коттедж в зеленой части города продают в Барнауле за 104 млн рублей. Он располагается по адресу: пр. Горнолыжный.

Гостевой дом с огромной территорией продают в Барнауле за 104 млн рублей.

Общая площадь коттеджа 413,7 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 251 тыс. рублей.

Hа участке pacпoлагaютcя двa домa: oдин из них — гoстевой.

Гocтeвой дом сoстоит из двуx этажeй: на первoм этаже распoлагaeтся гараж на два aвтомобиля, кoтельнaя котоpaя oбслуживает обa дoма, а также комната садовника. На втором этаже гостиная, спальня и санузел.

В доме сделан качественный ремонт. При этом новым владельцам остается вся мебель и бытовая техника.

Основной дом состоит из четырех уровней.

Внутри сделан дизайнерский ремонт — шикарная гостиная, уютные спальни, забавная детская игровая комната, удобные подсобные помещения, а также помещение-хранилище с холодильным оборудованием.

Тут также остается вся мебель и бытовая техника.

На участке правильно реализован ландшафтный дизайн: с автополивом, освещением и декором.

Ранее сообщалось, что квартиру в тихом зеленом дворе продают в Барнауле за 7,7 млн рублей.

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