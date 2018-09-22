Градосовет нехотя разрешил строить высотку на ул. Челюскинцев в Барнауле

Компании «Пакпластика» разрешили строить многоэтажный дом на пересечении улиц Партизанская и Челюскинцев. Однако решение градостроительному советe далось непросто: эксперты настаивали на том, что застройщику нужно еще больше уменьшить этажность постройки и тщательно продумать соседство с городскими улицами, чтобы не создать транспортный коллапс.

20 сентября экспертам представили доработанный эскиз уже 14−16 этажей высотки (было 16−17 этажей). Это позволило сократить количество квартир на 30 штук и соответственно население участка.

«Большее понижение сильно портит здание», — считает Евгений Башкиров, главный архитектор «Алтайгражданпроекта», который представлял будущий ЖК. «Если срезать высотность еще больше, проект будет нерентабельным», — пояснил присутствовавший на заседании представитель «Пакпластики».

Члены градосовета настаивают, что в доме нужно делать меньше этажей. «Мне совершенно ясно, что этажность завышена. Уменьшение улучшит условия проживание людей, учитывая крохотный дворик комплекса», — заявил Сергей Боженко, замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Но дело не только в этом.

Сергей Боженко,

замначальника комитета по строительству , архитектуре и развитию Барнаула:

Мы имеем земельный участок на Партизанской и Челюскинцев. Первая — магистраль районного значения, вторая — городского значения для грузового транспорта. На их пересечении полагается максимально расширять перекресток для увеличения его пропускной способности. Для этого же нужно устраивать дополнительную полосу для поворота, а на ее месте спроектированы парковки.

Однако некоторые члены градосовета посчитали, что представленный проект состоятелен.

Сергей Дёмин,

замглавы города по строительству и земельным отношениям:

После первого градосовета, где рассматривали дом на Челюскинцев, я проезжал в этом месте. Меня очень прельщает, что там будут убраны эти халабуды. Я приветствую инвесторов, которые там все выкупили, снесут и поставят нормальное здание. Этажность наверное спорный вопрос. С замечаниями проект можно принять. А замечания можно отработать в рабочем порядке.

Эскиз проекта дома на пересечении улиц Партизанская и Челюскинцев. altapres.ru

Что за «Пакпластика»

Компанию «Пакпластика» в 2002 году зарегистрировал предприниматель Евгений Прокудин. В ее портфеле уже несколько построенных многоэтажных жилых домов. Проект на пересечении Челюскинцев и Партизанской станет самым мощным.