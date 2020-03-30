Группа компаний «Союз» первой в Барнауле запустила сервис дистанционной продажи квартир

Вся информация о жилых комплексах и планировках теперь представлена в одном месте. На первом этапе очень легко познакомиться с объектами удаленно. Покупатель получает всю информацию о квартире, может сделать бронь и выбрать параметры сделки (ипотека, рассрочка и пр.).
Постоянный прогресс — визитная карточка «Союза». Например, прямо сейчас можно отправиться в 3D-тур по квартирам в ЖК «Новая высота». «Союз» создал крайне реалистичные 3D-квартиры и «обставил» их мебелью, чтобы у каждого покупателя складывалось целостное впечатление о пространстве — насколько высоки потолки, просторны проходы и т. д. Теперь каждый может посмотреть свое будущее жилье с экрана компьютера или смартфона (раньше они демонстрировались в офисе, в очках виртуальной реальности).
Также сервис предлагает дистанционные услуги ипотечного специалиста, который поможет покупателю подобрать наиболее выгодные условия кредитования, отправит заявки в банки и ответит на любые вопросы по ипотеке.
Подробнее познакомиться с квартирами или стать обладателем одной из них можно здесь: isk-soyuz.ru/distan
«Союз» старается всегда быть рядом с клиентом. В эти непростые времена это особенно важно.
Рассрочку предоставляет застройщик: ООО «СЗ ИСК «Союз». Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО). Проектные декларации на сайте www.isk-soyuz.ru