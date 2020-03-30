Группа компаний «Союз» первой в Барнауле запустила сервис дистанционной продажи квартир

Объявленная президентом нерабочая неделя дала возможность людям немного остановиться и подумать о будущем. Это хороший шанс вместе с близкими решить, как вы хотите жить дальше. В этом ключе удобно, что ГК «Союз» запустила сервис дистанционной продажи квартир и разработала 3D-туры по объектам.

Вся информация о жилых комплексах и планировках теперь представлена в одном месте. На первом этапе очень легко познакомиться с объектами удаленно. Покупатель получает всю информацию о квартире, может сделать бронь и выбрать параметры сделки (ипотека, рассрочка и пр.).

Постоянный прогресс — визитная карточка «Союза». Например, прямо сейчас можно отправиться в 3D-тур по квартирам в ЖК «Новая высота». «Союз» создал крайне реалистичные 3D-квартиры и «обставил» их мебелью, чтобы у каждого покупателя складывалось целостное впечатление о пространстве — насколько высоки потолки, просторны проходы и т. д. Теперь каждый может посмотреть свое будущее жилье с экрана компьютера или смартфона (раньше они демонстрировались в офисе, в очках виртуальной реальности).

ГК «Союз» запустила сервис дистанционной продажи квартир и разработала 3D-туры по объектам. Источник: ГК «Союз».

Также сервис предлагает дистанционные услуги ипотечного специалиста, который поможет покупателю подобрать наиболее выгодные условия кредитования, отправит заявки в банки и ответит на любые вопросы по ипотеке.

Подробнее познакомиться с квартирами или стать обладателем одной из них можно здесь: isk-soyuz.ru/distan

«Союз» старается всегда быть рядом с клиентом. В эти непростые времена это особенно важно.

ГК «Союз» запустила сервис дистанционной продажи квартир и разработала 3D-туры по объектам. Источник: ГК «Союз».

Рассрочку предоставляет застройщик: ООО «СЗ ИСК «Союз». Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО). Проектные декларации на сайте www.isk-soyuz.ru