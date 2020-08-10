Групповые интересы. Алтайские строители обеспокоены новой манерой поведения дольщиков

Государство до конца года заморозило для строителей выплаты штрафов за нарушение сроков сдачи домов. Но алтайские девелоперы прямо сейчас оказались перед другой угрозой — это коллективные иски дольщиков с требованиями устранить недостатки и выплатить большие денежные компенсации. Один такой иск может обойтись компании в миллионы рублей. Пока эта практика находится только в развитии, но первые лица строительного рынка Алтайского края уже взывают к государству о помощи.

Хотят по 500 тысяч

В барнаульской новостройке на ул. Взлетной, 87 необходимо серьезно отремонтировать кровлю, полностью поменять плитку в подъездах, залатать трещины, переклеить швы, а на игровых площадках заменить щебень на песок.

Эти и другие требования содержатся в коллективном иске собственников квартир в доме на Взлетной, 87 к девелоперу. Помимо выполнения всех обозначенных работ истцы намерены получить от ответчика по 100 тыс. рублей каждый и добиться взыскания неустойки, сумма которой рассчитана по нормам Закона «О защите прав потребителей».

На данный момент в судебном деле 49 истцов из числа граждан, еще один заявитель в этом процессе — общественная организация, которая взяла на себя юридическое сопровождение всего действа. Ответчик — сама строительная компания и еще одно юридическое лицо. Иск находится на рассмотрении Октябрьского районного суда.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

В другом иске собственников квартир из еще одной барнаульской многоэтажки к застройщику аппетиты более серьезные — моральный вред каждый из 43 истцов оценивает в полмиллиона рублей.

Юристов целая гвардия

На прошедшем в конце 2019 года съезде авторитетного СРО «Национальное объединение строителей» («Нострой») было отмечено, что в данное время «потребительский экстремизм» обходится застройщикам в сотни миллионов рублей, причем до 80% этих средств от заявленного возмещения получают юридические фирмы-посредники, а только 20% — реальный покупатель жилья.

В 2019 году общий размер неустойки, выплаченной компаниями по таким спорам с потребителями, составил 5,6 млрд рублей, привел цифру на июньском круглом столе в Барнауле Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей Алтайского края.

Александр Мишустин. Анна Зайкова.

По всей видимости, скоро многие застройщики будут с ностальгией вспоминать те времена, когда претензии клиентов ими решались, скажем так, в частном порядке.

«Раньше, если дольщик обращался с претензией, строительная организация в определенный срок, как правило, до 30 дней, все исправляла. Где-то, допустим, розетка, может, не так работает, где-то дверь перекосило, — по-простому объясняет Мишустин. — Сегодня сразу считается сумма штрафных санкций, неустойка… И дольщики говорят: „Не надо нам ничего делать, вы нам денежку дайте!“ А потом клиент уже живет с этими недоделками до конца своей истории».

При этом глава регионального Союза строителей отмечает, что дольщики стали действовать в связке с юристами.

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

«Образовалась гвардия юристов, которые на этом деле хорошо зарабатывают. И наши суды штампуют такие дела, предъявляют застройщикам серьезные штрафные санкции, — констатировал Александр Мишустин. — Их количество за последний год выросло, ведь такая форма выбивания денег превратилась в заработок для многих юристов. И выплаты по таким судебным делам для девелоперов не заморозили».

«Солидарность» нас зовет

Попробуем разобраться в том, как это работает, на примере общественной организации «Солидарность». Ее пока еще недолгий путь интереснее отследить в хронологическом порядке.

14 октября 2019 года. Налоговый орган регистрирует Алтайскую краевую общест­венную организацию по защите прав потребителей «Солидарность». Учредители — Александр Горбунов (председатель АРОО), Лариса Горбунова и Виктория Шакута. Юридический адрес организации — квартира № 26 в многоэтажке на ул. Сиреневой, 26.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки. Анна Зайкова , altapress.ru.

23 октября 2019 года. В Октябрьский районный суд поступает первое исковое заявление от «Солидарности» и физических лиц. Это собственники квартир в доме на ул. Взлетной, 87. На момент обращения в суд их пока 34 человека.

21−22 ноября 2019 года. На сайте Октябрьского районного суда появляются интересные объявления. Это предложения о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

Данные объявления появились на сайте суда по инициативе АРОО «Солидарность» с указанием ее реквизитов и были адресованы собственникам квартир в домах на ул. Взлетной, 81 и 87, а также на ул. Сиреневой, 32.

Стройка. Новостройки Барнаула. Анна Зайкова.

Ноябрь-декабрь 2019 года. В Октябрьский суд поступило в общей сложности пять схожих исков, объединивших «Солидарность» и граждан, которые купили квартиры в пяти новостройках. В общей сложности, как посчитал «СК», их было около 180 человек.

Январь-февраль 2020 года. В рамках рассмотрения исков судьи назначают экспертизы.

27 февраля 2020 года. В Октябрьский суд поступает шестой по счету иск — по дому на ул. Ускова, 31. Ответчики — сам застройщик и еще три юридических лица. 26 июня этот процесс приостановлен «в связи с невозможностью рассмотрения данного дела до разрешения другого дела».

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Июль 2020 года. Судя по картотеке суда, результаты экспертиз по всем этим делам еще не представлены. Истцами в них значатся более 210 человек. Размер морального вреда они оценивают в 100−500 тыс. рублей каждый.

«Каждый защищается как может»

Александр Мишустин, говоря об уже имеющейся судебной практике, отмечает, что в таких процессах «мы идем на поводу в связи с тем, что дольщик априори считается слабой стороной, а застройщик — как бы сильной».

Ольга Дерявская, заместитель руководителя инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, с Мишустиным не согласна.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

«Ситуация уже изменилась. Судебные органы не считают участников долевого строительства слабой экономической стороной. Мне кажется, вы все сравнялись в своих правовых возможностях. Поэтому каждый защищает себя как может», — сказала директорам компаний Дерявская.

Олег Веремеинко, начальник инспекции строительного и жилищного надзора, подтвердил: «Да, в судах дольщики, выставляя требования к застройщикам, ссылаются на экспертные заключения. И мнение эксперта, имеющего корочки, бывает, оказывается значимее, чем мнение инспекции, СРО или строительной компании».

Но у самих застройщиков-то и юристы, и эксперты помощнее будут, уверен Веремеинко.

Александр Мишустин на круглом столе выразил надежду на то, что хотя бы в обозримой перспективе суды смогут «не заставлять наших застройщиков возмещать эти суммы, а просто исправлять замечания дольщиков. И строители готовы к этому».

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Региональный министр строительства Иван Гилев, как всегда, готов вникнуть в проблему и, если необходимо, донести до федерального центра.

«Сформулируйте просьбу в таком виде, чтобы ее можно было направить в федеральное правительство. Так, чтобы это не выглядело, словно мы хотели бы нарушать чьи-то права…» — сказал министр застройщикам.

По информации СРО «Нострой», объединение направило в Минстрой России предлагаемый механизм досудебного урегулирования споров между девелоперами и потребителями из-за недостатков в возведенном жилье, а также методику проведения соответст­вующих экспертиз и требования к экспертам.

Новостройки. skyscrapercity.com