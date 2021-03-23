Грязная Варежка. Большую базу отдыха начали строить на небольшом озере в поселке Южный

Жители поселка Южный краевой столицы были озадачены начавшимися строительными работами на небольшом озере Варежка. Здесь поставили шлагбаум, привезли строительную технику и завезли горы песка. Как удалось выяснить altapress.ru на месте, где местные любили отдыхать с горячительным, жарить шашлыки и покрышки, началась реализация большого инвестиционного проекта.

В Барнауле на озере Варежка в поселке Южный построят базу отдыха.

Общественный резонанс

В социальным сетях появился пост о том, что в поселке Южный начались строительные работы. Он набрал 22 тыс. просмотров и массу негативных отзывов. Были и те, кто начал рассуждать — а где же тут подвох?

«Вывесок, что будет строиться — нет. До этого выпилили березы, поставили распределительные электростанции. Кто знает, для чего это все?» — говорится в посте, опубликованном в сообществе Barnaul 22.

В Барнауле на озере Варежка в поселке Южный построят базу отдыха. «Алтапресс».

Корреспонденты altapress.ru отправились на место событий, чтобы выяснить, что же происходит на территории рабочего поселка. Спойлер — никакого подвоха здесь нет, все в рамках разумного.

Центр притяжения для… всех барнаульцев

Надо отметить, что несмотря на ведение строительных работ, место на берегу Варежки, отгороженное новеньким шлагбаумом — одно из немногих, где нет мусора.

В Барнауле на озере Варежка в поселке Южный построят базу отдыха. «Алтапресс».

По берегам встречаются лыжные «дорожки», но гораздо больше брошенных упаковок, хлама, бутылок и костровищ со следами пребывания отдыхающих. Здесь же встречаются старые автомобильные покрышки. Мы наткнулись даже на место их массового сжигания.

«Люди беспокоятся о том, что здесь началось строительство, но их совершенно не заботила свалка, которая тут была. Озеро и его берег были просто заг… замусорены. И почему-то никого это не волновало. Видимо, большую часть расстроил факт, что скоро здесь нельзя будет жарить шашлыки и га… бросать мусор. Посмотрите, все пространство до сих пор усеяно пластиковыми бутылками, старыми покрышками. Где же все эти взволнованные люди?» — не удержался от эмоций представитель одной из подрядных организаций, которого мы встретили на строительной площадке.

В Барнауле на озере Варежка в поселке Южный построят базу отдыха. «Алтапресс».

«Вы знаете, сколько мы отсюда уже вывезли?..», — добавил он. Но об этом чуть позже.

А пока о самом проекте.

Как стало известно altapress.ru, на озере Варежка планируется возвести большую базу отдыха с банным комплексом, песчаным пляжем, кафешками, баскетбольными и волейбольными площадками, аттракционами, оборудованием для зимнего отдыха с лыжами, ватрушками и прочим инвентарем для цивилизованного времяпрепровождения.

Как отметил подрядчик, строящаяся база не имеет отношения к экопарку «Озеро Варежка». Это частный инвестиционный проект.

В Барнауле на озере Варежка в поселке Южный построят базу отдыха. «Алтапресс».

«Такого не то что на Южном, но и в Барнауле еще не было», — поделился с нами строитель.

Кроме того, предприниматель, решившийся вложить деньги в возведение комплекса объектов и благоустройство территории, планирует очистить водоем, наполнить его чистой артезианской водой из скважины и высадить по берегу Варежки деревья и кустарники.

Уже сейчас рабочие пробивают скважину, а параллельно ведутся другие строительные работы. Планируется, что объект будет встречать гостей уже в следующем году.

Рукотворное озеро

В Барнауле на озере Варежка в поселке Южный построят базу отдыха. «Алтапресс».

В этой истории есть и ложка дегтя для местных жителей. Вскоре им будет закрыт доступ к водоему. Вся земля под ним и вокруг — 11,6 га земли — сейчас в аренде у предпринимателя, который пожелал сохранить инкогнито.

Факт Законодательно прописанное право людей на проход к озеру ограничен природными водоемами, к которым Варежка не относится. Это искусственное озеро, которое не значится ни в государственном реестре водоемов России, ни в публичной кадастровой карте.

В Барнауле на озере Варежка в поселке Южный построят базу отдыха. «Алтапресс».

Детали проекта пока тоже неизвестны. Нам рассказали только о том, что после схода снега начнется большая подготовка водоема — очистка озера от грязи и мусора.

Как уверяет подрядчик, все разрешительные документы у него на руках. Более того, инвестор получил разрешение на утилизацию тех самых спиленных берез, о которых говорилось еще в прошлом году.

В Барнауле на озере Варежка в поселке Южный построят базу отдыха. «Алтапресс».

Что касается искусственного водоема, то он находится в запустении не менее 17 лет — зарос камышами, погряз в мусоре и начал мелеть.

Периодически сюда наведываются волонтеры, чтобы немного прибраться. Но местные любители отдыха на свежем воздухе вновь приводили живописное место в прежний, замусоренный вид.

Свернуть горы

В Барнауле на озере Варежка в поселке Южный построят базу отдыха. «Алтапресс».

Когда на место пришли рабочие, они первым делом начали приводить участок в порядок. Отсюда, по заверением представителя одной из подрядных организаций, было ввезено около шести-семи машин мусора, в том числе мешки битого стекла и около 80 старых покрышек. Последние были просто свалены в самом озере.

Был и вопиющий случай. Во время капитальной уборки, рабочие обнаружили на одном из берегов три будки с застреленными собаками. Замерзшие тела животных и их жилища пришлось буквально выкорчевывать из снега и льда.

В Барнауле на озере Варежка в поселке Южный построят базу отдыха. «Алтапресс».

А когда был установлен шлагбаум, рядом с ним за одну ночь образовалась куча отходов и старый, развалившийся диван.

«Видимо, это и были те самые обеспокоенные жители», — с горечью шутит подрядчик.

«А там дальше старая мебель валяется», — добавил он, показывая вглубь Варежки.

Спокойного сна

Отдых. Сон. Кошка СС0

Часть жителей близлежащих домов успели посетовать, что близость строительной площадки наверняка лишит их сна.

Подрядчик же заверил, что все работы проводятся и будут проводится только в урочное время. Более того, он держит связь с инициативной группой горожан. Если шум превысит рамки приличия, то рабочие будут готовы тут же его снизить, но, опять же, в рамках разумного.