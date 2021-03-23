Грязная Варежка. Большую базу отдыха начали строить на небольшом озере в поселке Южный

Общественный резонанс
В социальным сетях появился пост о том, что в поселке Южный начались строительные работы. Он набрал 22 тыс. просмотров и массу негативных отзывов. Были и те, кто начал рассуждать — а где же тут подвох?
«Вывесок, что будет строиться — нет. До этого выпилили березы, поставили распределительные электростанции. Кто знает, для чего это все?» — говорится в посте, опубликованном в сообществе Barnaul 22.
Корреспонденты altapress.ru отправились на место событий, чтобы выяснить, что же происходит на территории рабочего поселка. Спойлер — никакого подвоха здесь нет, все в рамках разумного.
Центр притяжения для… всех барнаульцев
Надо отметить, что несмотря на ведение строительных работ, место на берегу Варежки, отгороженное новеньким шлагбаумом — одно из немногих, где нет мусора.
По берегам встречаются лыжные «дорожки», но гораздо больше брошенных упаковок, хлама, бутылок и костровищ со следами пребывания отдыхающих. Здесь же встречаются старые автомобильные покрышки. Мы наткнулись даже на место их массового сжигания.
«Люди беспокоятся о том, что здесь началось строительство, но их совершенно не заботила свалка, которая тут была. Озеро и его берег были просто заг… замусорены. И почему-то никого это не волновало. Видимо, большую часть расстроил факт, что скоро здесь нельзя будет жарить шашлыки и га… бросать мусор. Посмотрите, все пространство до сих пор усеяно пластиковыми бутылками, старыми покрышками. Где же все эти взволнованные люди?» — не удержался от эмоций представитель одной из подрядных организаций, которого мы встретили на строительной площадке.
«Вы знаете, сколько мы отсюда уже вывезли?..», — добавил он. Но об этом чуть позже.
А пока о самом проекте.
Как стало известно altapress.ru, на озере Варежка планируется возвести большую базу отдыха с банным комплексом, песчаным пляжем, кафешками, баскетбольными и волейбольными площадками, аттракционами, оборудованием для зимнего отдыха с лыжами, ватрушками и прочим инвентарем для цивилизованного времяпрепровождения.
Как отметил подрядчик, строящаяся база не имеет отношения к экопарку «Озеро Варежка». Это частный инвестиционный проект.
«Такого не то что на Южном, но и в Барнауле еще не было», — поделился с нами строитель.
Кроме того, предприниматель, решившийся вложить деньги в возведение комплекса объектов и благоустройство территории, планирует очистить водоем, наполнить его чистой артезианской водой из скважины и высадить по берегу Варежки деревья и кустарники.
Уже сейчас рабочие пробивают скважину, а параллельно ведутся другие строительные работы. Планируется, что объект будет встречать гостей уже в следующем году.
Рукотворное озеро
В этой истории есть и ложка дегтя для местных жителей. Вскоре им будет закрыт доступ к водоему. Вся земля под ним и вокруг — 11,6 га земли — сейчас в аренде у предпринимателя, который пожелал сохранить инкогнито.
Факт
Законодательно прописанное право людей на проход к озеру ограничен природными водоемами, к которым Варежка не относится. Это искусственное озеро, которое не значится ни в государственном реестре водоемов России, ни в публичной кадастровой карте.
Детали проекта пока тоже неизвестны. Нам рассказали только о том, что после схода снега начнется большая подготовка водоема — очистка озера от грязи и мусора.
Как уверяет подрядчик, все разрешительные документы у него на руках. Более того, инвестор получил разрешение на утилизацию тех самых спиленных берез, о которых говорилось еще в прошлом году.
Что касается искусственного водоема, то он находится в запустении не менее 17 лет — зарос камышами, погряз в мусоре и начал мелеть.
Периодически сюда наведываются волонтеры, чтобы немного прибраться. Но местные любители отдыха на свежем воздухе вновь приводили живописное место в прежний, замусоренный вид.
Свернуть горы
Когда на место пришли рабочие, они первым делом начали приводить участок в порядок. Отсюда, по заверением представителя одной из подрядных организаций, было ввезено около шести-семи машин мусора, в том числе мешки битого стекла и около 80 старых покрышек. Последние были просто свалены в самом озере.
Был и вопиющий случай. Во время капитальной уборки, рабочие обнаружили на одном из берегов три будки с застреленными собаками. Замерзшие тела животных и их жилища пришлось буквально выкорчевывать из снега и льда.
А когда был установлен шлагбаум, рядом с ним за одну ночь образовалась куча отходов и старый, развалившийся диван.
«Видимо, это и были те самые обеспокоенные жители», — с горечью шутит подрядчик.
«А там дальше старая мебель валяется», — добавил он, показывая вглубь Варежки.
Спокойного сна
Часть жителей близлежащих домов успели посетовать, что близость строительной площадки наверняка лишит их сна.
Подрядчик же заверил, что все работы проводятся и будут проводится только в урочное время. Более того, он держит связь с инициативной группой горожан. Если шум превысит рамки приличия, то рабочие будут готовы тут же его снизить, но, опять же, в рамках разумного.
«Сейчас никакого грохота не будет. Ночные работы тоже не планируются», — заверил подрядчик.