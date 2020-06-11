Хозяину плавучей бани на Речном вокзале Барнаула пришлось объяснять, зачем она там

На Оби напротив жилого комплекса «Аквамарин» в Барнауле установили плавучую баню. Соседи начали жаловаться, что гулянки там мешают им спать. Собственник бани уверяет, что никаких празднований там не устраивается.

Арендатор акватории на основании договора с минприроды является индивидуальный предприниматель Никита Чирва, пишет «Алтайский портал недвижимости». Цель — организация стоянки водного транспорта.

Расположенное в 2019 году временное строение предназначается для хранения инвентаря, который используется при эксплуатации маломерных судов, отметил предприниматель.

В 2020 году к времянке дополнительно установили банный пристрой.

Баню посещают исключительно сотрудники склада и только в личных санитарно-гигиенических целях, уверяет Никита Чирва.

«Нахождение в бане лиц, не имеющих отношения к содержанию понтонного причала, строго запрещено. При этом наш персонал не доставляет неудобств жильцам и не нарушает закон о соблюдении тишины», — комментирует предприниматель.

Жалобы на него от ТСЖ «Аквамарин» стали поступать только после того, как Чирва написал обращение в Южно-Сибирское межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о самовольном занятии территории ТСЖ «Аквамарин» путем установки забора.

Причем заинтересованности в этом участке у бизнесмена нет, но он хочет, чтобы доступ к воде был у всех граждан.

4 июня в отношении ТСЖ «Аквамарин» возбудили дело об административном правонарушении. Ведется расследование.