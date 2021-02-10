Хватай, пока горячие! В новом доме ЖК «Матрешки» стартовали продажи квартир от 49 тыс. рублей за «квадрат»

Компания «ВИРА-Строй-Барнаул» объявила о старте продаж в последнем, восьмом, доме жилого комплекса «Матрешки». Застройщик, как и прежде, следует своим принципам — в его домах удобно и комфортно. Они подойдут и тем, кто покупает свое первое жилье, и тем, кто хочет расшириться. За это клиенты и ценят застройщика. Его квартиры расходятся, как горячие пирожки.

Жилое здание возводится по адресу проезд Северный Власихинский, 98 — в границах улицы Сергея Ускова и проезда Северного Власихинского. В шаговой доступности три школы, детские садики и центры развития, детские игровые площадки и десятки магазинов и аптек, а также остановка общественного транспорта.

Жилой комплекс «Матрешки». ООО СЗ «ВИРА-Строй-Барнаул»

Выбор квартир огромный: студии, однокомнатные, «евродвушки», двухкомнатные, «евротрешки». Всего в доме 492 квартиры на 14 этажах (дом переменной этажности от 12 до 14), от 25 до 84 квадратных метров.

Так, с первой по четвертую секцию возводят из монолитного железобетонного каркаса с заполнением силикатным и керамическим кирпичом, а также камнем. Пятая секция — из сборно-монолитного железобетонного каркаса (по системе КУБ-2,5 сп) с тем же заполнением и блоками из ячеистого бетона.

Жилой комплекс «Матрешки». ООО СЗ «ВИРА-Строй-Барнаул»

Все квартиры сдаются с отделкой «под ключ». В каждой из них: матовые натяжные потолки, флизелиновые обои, линолеум с расцветкой «под ламинат», входные и межкомнатные двери, кафель от потолка до пола (ванная, санузел), счетчики на воду и тепло, сантехника (ванная, раковина, унитаз, смесители), розетки, выключатели.

Как говорится: заходи и живи!

Во всех квартирах балконы или лоджии застеклены. Дом оборудуют пожарной сигнализацией и домофонами. А во дворе обустроят просторные парковки, детскую и спортивные площадки, тротуарные дорожки.

Жилой комплекс «Матрешки». ООО СЗ «ВИРА-Строй-Барнаул»

Новый дом ЖК «Матрешки» застройщик введет в эксплуатацию не позднее второго квартала 2022 года. Ждать придется не долго. Да и ремонт первое время совсем не потребуется — квартиры уже с готовой отделкой, под ключ. Не хватает только мебели и самих жильцов.

Цена квадратного метра начинается от 49 тысяч рублей. Застройщик аккредитован во всех ведущих банках.

Напомним, ЖК «Матрешки» расположен в периметре улиц Балтийская, Сиреневая, Ускова и Северного Власихинского проезда. Здесь тихо, спокойно, но при этом есть вся необходимая инфраструктура.

«Матрешки» — комфортный жилой комплекс с ярким характером.

За подробной информацией о покупке квартир обращайтесь в офис «VS-Недвижимость» или звоните по телефону +7 (3852) 22-39-19 .

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