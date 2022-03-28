И почка не поможет. В Барнауле продаются квартиры с ежемесячным платежом за ипотеку в 1 млн рублей

Заоблачная ипотека
Сайт «Авито» добавил удобную опцию — предварительный расчет ипотечного платежа, который предлагают банки за тот или иной объект недвижимости.
Так, дорогие апартаменты в жилом комплексе Plaza обойдутся покупателю в пределах от 564,9 тыс. рублей до 1,08 млн рублей в месяц. Самую низкую ставку (12,54%) предлагает ТрансКапиталБанк, а самую дорогую — Уралсиб (25,9%). ВТБ и МТС Банк подготовили средний вариант среди всех предложений, равный 948,8 тыс. рублей (22,7%) и 992,6 тыс. рублей (23,8%) соответственно. При этом, финансовые организации готовы оформить клиентам ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом в 12,4 млн рублей.
Апартаменты в элитном ЖК на ул. Никитина, 107 отличаются свежим ремонтом, дизайнерской мебелью, потолками высотой 3,5 м, парильней, ванной с непроницаемым телевизором, «умным» унитазом с подогревом и прекрасным видом на парк «Нагорный».
Недвижимость продается с дизайнерской мебелью и техникой. В качестве бонуса новые владельцы получат два места на территории подземного паркинга.
Миллион за роскошь
«Четырешку» в не менее элитном ЖК на пр. Социалистический, 38 владельцы продают за 60,8 млн рублей. Банки готовы выдать покупателю ипотеку на те же 20 лет с первоначальным платежом в 12,2 млн рублей. Минимальный ежемесячный платеж за нее составит 553,9 тыс. рублей, максимальный — 1,06 млн рублей.
В квартире продуманная планировка, индивидуальный проект которой разрабатывал дизайнер. Здесь есть четыре спальни, гостиная, секция детского творчества, рабочий кабинет в классическом стиле, зоны отдыха и «ванные» зоны.
«В отделке применены натуральные материалы премиум класса. Она полностью оснащена всей необходимой бытовой техникой, мебелью. От вас остается только наполнить ее смехом семьи», — уточняет автор объявления.
Сотни тысяч для ценителей дизайнерских интерьеров
Третья по стоимости в списке самых дорогих квартир Барнаула находится на пр. Комсомольском, 122-в корпус 3. Недвижимость оценили в 40 млн рублей. На нее выдадут ипотеку — с учетом первоначального взноса в 8 млн рублей — в пределах от 364,5 тыс. рублей до 697,1 тыс. рублей в месяц.
В объявлении отмечается, что ЖК «Две эпохи», в котором продается недвижимость, находится в центре краевой столицы. Отсюда рукой подать до одной из самых развитых зеленых зон для отдыха — парка «Изумрудный».
В трехкомнатной квартире сделан дизайнерский ремонт, есть две гардеробных, две лоджии. А еще будущего обладателя недвижимости ждет «небольшой, но очень приятный и нужный бонус». Но какой именно — автор не указал.
Не миллион, но все же
Еще одна недешевая квартира в ЖК а-ля купеческий особняк, продается за 35 млн рублей. Она находится в тихом и уютном уголке исторического центра города, «который притягивает восторженные взгляды как туристов, так и горожан».
Тем, кто захочет оформить ипотеку на данную недвижимость площадью 175 кв. м, нужно приготовить 7 млн рублей для первоначального платежа и сотни тысяч на ежемесячный платеж.
По данным сайта «Авито», за квартиру придется каждый месяц платить банку от 318,9 тыс. рублей до 609,9 тыс. рублей.
В этот же список попали хоромы площадью 218 кв. м на ВРЗ. Речь идет о «четырешке» на ул. Ленская, 1-в за 29,8 млн рублей. В ней сделан новый дизайнерский ремонт, жилье обставлено мебелью и бытовой техникой, а сам клубный дом круглосуточно охраняется. На территории ЖК есть подземная наземная парковки.
Кстати, в интерьеры в квартире выполнены в едином стиле гранж. В объявлении отмечается, что дизайнеры использовали для отделки натуральные материалы, а для наполнения — дорогую технику и стилистически выверенную мебель.
«Вторичка» не в моде
В банке ВТБ отметили, что в 2022 году на ипотечном рынке произойдет перераспределение спроса.
«Сложившаяся конъюнктура и высокие ставки вызовут охлаждение продаж на вторичном рынке. При этом клиенты могут увеличить спрос на новостройки, особенно в случае модернизации госпрограммы. Выдачи по стандартным программам банков будут замещаться сделками в рамках господдержки», — рассказали altapress.ru в банке.
При этом, крупнейших игроки ипотечного рынка продолжают выдавать кредиты на покупку любого типа недвижимости. Но в условиях повышенных ставок, финансовые организации теперь будут внимательнее анализировать платежеспособность заемщиков, чтобы не допускать превышения уровня долговой нагрузки.
«Стандартные программы в новых условиях станут актуальны только для заемщиков с крупным первоначальным взносом, стабильным доходом и необходимостью срочно приобрести новую недвижимость. Спрос на ипотеку сохранится, при этом основная доля выдач будет идти по программам господдержки, которые останутся наиболее доступной возможностью приобрести квартиру», — подчеркнули в пресс-службе банка ВТБ.
Тенденция стала заметна еще в первой половине марта. В среднем число новых заявок по базовым программам (по сравнению с февралем) постепенно снижалось на протяжении двух недель. В то же время льготные предложения ВТБ сохранились на том же уровне — 1,7 тыс. заявок ежедневно.
Вдобавок показатель продаж по госпрограммам с 33% от общей доли сделок увеличился до 80%.
«ВТБ прогнозирует, что ставки в рамках госпрограмм будут по-прежнему значительно выгоднее базовых предложений в линейке банков. Кроме того, на фоне государственной поддержки развитию новых проектов будут помогать и сами застройщики, которые могут предложить субсидированные программы с крупнейшими банками», — поделились прогнозами в одном из крупнейших банков.