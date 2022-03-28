И почка не поможет. В Барнауле продаются квартиры с ежемесячным платежом за ипотеку в 1 млн рублей

Самой дорогая квартира в краевой столице стоит 62 млн рублей. Четырехкомнатные апартаменты в ЖЦ Plaza можно оформить в ипотеку . Ежемесячный платеж по предварительным оценкам может оказаться космическим. Так, Уралсиб готов предложить потенциальному покупателю ипотеку под 25,9%. При такой ставке за хоромы придется ежемесячно отдавать банку более 1 млн рублей. Какие еще квартиры удивляют размерами ипотечных платежей — в материале altapress.ru.

В центре Барнаула за 62 млн рублей продаются апартаменты в доме на ул. Никитина, 107.

Заоблачная ипотека

Сайт «Авито» добавил удобную опцию — предварительный расчет ипотечного платежа, который предлагают банки за тот или иной объект недвижимости.

Так, дорогие апартаменты в жилом комплексе Plaza обойдутся покупателю в пределах от 564,9 тыс. рублей до 1,08 млн рублей в месяц. Самую низкую ставку (12,54%) предлагает ТрансКапиталБанк, а самую дорогую — Уралсиб (25,9%). ВТБ и МТС Банк подготовили средний вариант среди всех предложений, равный 948,8 тыс. рублей (22,7%) и 992,6 тыс. рублей (23,8%) соответственно. При этом, финансовые организации готовы оформить клиентам ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом в 12,4 млн рублей.

Апартаменты в элитном ЖК на ул. Никитина, 107 отличаются свежим ремонтом, дизайнерской мебелью, потолками высотой 3,5 м, парильней, ванной с непроницаемым телевизором, «умным» унитазом с подогревом и прекрасным видом на парк «Нагорный».

Недвижимость продается с дизайнерской мебелью и техникой. В качестве бонуса новые владельцы получат два места на территории подземного паркинга.

Миллион за роскошь

«Четырешку» в не менее элитном ЖК на пр. Социалистический, 38 владельцы продают за 60,8 млн рублей. Банки готовы выдать покупателю ипотеку на те же 20 лет с первоначальным платежом в 12,2 млн рублей. Минимальный ежемесячный платеж за нее составит 553,9 тыс. рублей, максимальный — 1,06 млн рублей.

Четырехкомнатная квартира в жилом комплексе на пр. Социалистический , 38 , которую оценили в 60,8 млн рублей. «Авито». Четырехкомнатная квартира в жилом комплексе на пр. Социалистический , 38 , которую оценили в 60,8 млн рублей. «Авито». Четырехкомнатная квартира в жилом комплексе на пр. Социалистический , 38 , которую оценили в 60,8 млн рублей. «Авито».

В квартире продуманная планировка, индивидуальный проект которой разрабатывал дизайнер. Здесь есть четыре спальни, гостиная, секция детского творчества, рабочий кабинет в классическом стиле, зоны отдыха и «ванные» зоны.

«В отделке применены натуральные материалы премиум класса. Она полностью оснащена всей необходимой бытовой техникой, мебелью. От вас остается только наполнить ее смехом семьи», — уточняет автор объявления.

Сотни тысяч для ценителей дизайнерских интерьеров

Третья по стоимости в списке самых дорогих квартир Барнаула находится на пр. Комсомольском, 122-в корпус 3. Недвижимость оценили в 40 млн рублей. На нее выдадут ипотеку — с учетом первоначального взноса в 8 млн рублей — в пределах от 364,5 тыс. рублей до 697,1 тыс. рублей в месяц.

В Барнауле продается квартира , квадратный метр в которой стоит 500 тыс. рублей. «Авито».

В объявлении отмечается, что ЖК «Две эпохи», в котором продается недвижимость, находится в центре краевой столицы. Отсюда рукой подать до одной из самых развитых зеленых зон для отдыха — парка «Изумрудный».

В трехкомнатной квартире сделан дизайнерский ремонт, есть две гардеробных, две лоджии. А еще будущего обладателя недвижимости ждет «небольшой, но очень приятный и нужный бонус». Но какой именно — автор не указал.

Не миллион , но все же

Еще одна недешевая квартира в ЖК а-ля купеческий особняк, продается за 35 млн рублей. Она находится в тихом и уютном уголке исторического центра города, «который притягивает восторженные взгляды как туристов, так и горожан».

Тем, кто захочет оформить ипотеку на данную недвижимость площадью 175 кв. м, нужно приготовить 7 млн рублей для первоначального платежа и сотни тысяч на ежемесячный платеж.

В доме на пр. Социалистический , 38 продается четырехкомнатная квартира за 35 млн рублей. «Авито». В жилом доме на ВРЗ продается четырехкомнатная квартира за 29,8 млн рублей. «Авито».

По данным сайта «Авито», за квартиру придется каждый месяц платить банку от 318,9 тыс. рублей до 609,9 тыс. рублей.

В этот же список попали хоромы площадью 218 кв. м на ВРЗ. Речь идет о «четырешке» на ул. Ленская, 1-в за 29,8 млн рублей. В ней сделан новый дизайнерский ремонт, жилье обставлено мебелью и бытовой техникой, а сам клубный дом круглосуточно охраняется. На территории ЖК есть подземная наземная парковки.

Кстати, в интерьеры в квартире выполнены в едином стиле гранж. В объявлении отмечается, что дизайнеры использовали для отделки натуральные материалы, а для наполнения — дорогую технику и стилистически выверенную мебель.

«Вторичка» не в моде

В банке ВТБ отметили, что в 2022 году на ипотечном рынке произойдет перераспределение спроса.

Ипотека. Pixabay.com

«Сложившаяся конъюнктура и высокие ставки вызовут охлаждение продаж на вторичном рынке. При этом клиенты могут увеличить спрос на новостройки, особенно в случае модернизации госпрограммы. Выдачи по стандартным программам банков будут замещаться сделками в рамках господдержки», — рассказали altapress.ru в банке.

При этом, крупнейших игроки ипотечного рынка продолжают выдавать кредиты на покупку любого типа недвижимости. Но в условиях повышенных ставок, финансовые организации теперь будут внимательнее анализировать платежеспособность заемщиков, чтобы не допускать превышения уровня долговой нагрузки.

Четырехкомнатная квартира в жилом комплексе на пр. Социалистический , 38 , которую оценили в 60,8 млн рублей. «Авито».

«Стандартные программы в новых условиях станут актуальны только для заемщиков с крупным первоначальным взносом, стабильным доходом и необходимостью срочно приобрести новую недвижимость. Спрос на ипотеку сохранится, при этом основная доля выдач будет идти по программам господдержки, которые останутся наиболее доступной возможностью приобрести квартиру», — подчеркнули в пресс-службе банка ВТБ.

Тенденция стала заметна еще в первой половине марта. В среднем число новых заявок по базовым программам (по сравнению с февралем) постепенно снижалось на протяжении двух недель. В то же время льготные предложения ВТБ сохранились на том же уровне — 1,7 тыс. заявок ежедневно.

Деньги. Зарплата. pexels.com

Вдобавок показатель продаж по госпрограммам с 33% от общей доли сделок увеличился до 80%.