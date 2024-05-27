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Недвижимость

Идеальный дом с огромной гардеробной продают в пригороде Барнаула за 39 млн рублей

Шикарный дом из кедра в лесу продают в пригороде Барнаула за 39 млн рублей. Он располагается по адресу

Идеальный дом с огромной гардеробной продают в пригороде Барнаула за 39 млн рублей.
Идеальный дом с огромной гардеробной продают в пригороде Барнаула за 39 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома 300 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 130 тыс. рублей.

На первом этаже находится большое помещение под гардеробную, котельная, комната под санузел.

На втором этаже просторная гостевая, совмещенная с кухней. Кухня из дерева. Посреди кухни располагается очень удобный и стильный островок.

Обеденная зона с красивым видом круглый год. Также в доме есть огромный диван и кресла. На этаже есть еще одна дверь — выход на задний двор.

Большая лестница выполнена из лиственницы.

На третьем этаже располагается спальня с красивым видом на сосны.

Дом находится в закрытом элитном коттеджном поселке Фирсово.

Ранее сообщалось, что модульный дом из контейнеров продают в Барнауле за 1 млн рублей.

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