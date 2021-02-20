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Недвижимость

Имперский шик невзрачной «панельки». В Барнауле продается «двушка» в стиле ампир за 4,7 млн рублей

Необычная двухкомнатная квартира находится в типичном панельном девятиэтажном доме 1994 года постройки. Он возведен на одной из центральных улиц краевой столицы — пр. Социалистическом, 38. Ее площадь 56 кв. м., стоимость — 84,8 тыс. рублей за «жилой квадрат».

В Барнауле продается квартира в стиле ампир на пр. Социалистический, 38.
В Барнауле продается квартира в стиле ампир на пр. Социалистический, 38.
"Циан".

Как объяснил на сайте «Циан» сам владелец, квартира продается в связи с переездом. Весь дизайнерский интерьер в стиле ампир остается будущим хозяевам. В том числе мебель, встроенная техника, элементы декора и… кухонный гарнитур, украшенный кристаллами Swarovski.

Отметим, что визуально квартира кажется уютной. Возможно, все дело в теплой бежевой цветовой гамме интерьера с элементами сдержанных коричневых оттенков.

Не смущает даже имперский размах вершины классицизма, утрамбованный на 56-ти кв. м. бетонной коробки типичной панельной девятиэтажки. Он сквозит в каждой детали: потолках цвета слоновой кости, массивной мебели с изысканным декором, деревянном убранстве полов, античном стуле для компьютерного стола и звоне хрусталя изящных люстр.

В Барнауле продается квартира в стиле ампир на пр. Социалистический, 38.
В Барнауле продается квартира в стиле ампир на пр. Социалистический, 38.
«Циан».

Вся обстановка в хорошем состоянии — в квартире, пропитанной атмосферой респектабельности и грациозной пышности практически никто не жил.

Бонус

На кухне в такой квартире стразы, конечно, неуместны, но и она не лишена своего шарма и определенного шика. Жилье с рыцарским «сердцем» продают в Челябинске за 7,9 млн рублей. Объявление — на сайте «Циан».

Рыцарские хоромы в Челябинске.
Рыцарские хоромы в Челябинске.
«Циан».
Рыцарские хоромы в Челябинске.
Рыцарские хоромы в Челябинске.
«Циан».
Рыцарские хоромы в Челябинске.
Рыцарские хоромы в Челябинске.
«Циан».
Рыцарские хоромы в Челябинске.
Рыцарские хоромы в Челябинске.
«Циан».

Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.

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