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Недвижимость
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Ипотечная суббота пройдет в Барнауле

13 марта федеральное агентство недвижимости «Жилфонд» проводит ипотечную субботу. С 10:00 до 18:00 в главном офисе агентства на Малахова, 119 будут работать специалисты по недвижимости и представители пяти банков-партнеров.

Ипотечная суббота в Барнауле.
Ипотечная суббота в Барнауле.
Агентство недвижимости «Жилфонд».

Не упустите шанс узнать достоверную информацию о жилищных кредитах, требованиях к заемщикам и объектам недвижимости.

Почему мероприятие будет полезным для вас?

Ипотечная суббота — это:
  1. Квалифицированные консультации ведущих экспертов по кредитованию и недвижимости.
  2. Помощь в подборе ипотечной программы с учетом вашей ситуации.
  3. Информация об использовании жилищных сертификатов и маткапитала при покупке недвижимости.
  4. Возможность выбрать квартиру, которая точно подходит под ипотеку. В базе «Жилфонда» более 3000 вариантов вторичного жилья и более 2000 квартир в новостройках по цене застройщика (без комиссии агентства).
  5. Приятная атмосфера, продуктивное общение, горячий кофе и сладости.

Ждем вас! Справки по телефону 8 (3852) 20-19-19.

Справка

«Жилфонд» — одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлторскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 106 офисов в в Абакане, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Бердске, Бийске, Благовещенске, Воронеже, Карасуке, Краснодаре, Красноярске, Кызыле, Миассе, Новокузнецке, Новосибирске, Оби, Омске, Орле, Санкт-Петербурге, Симферополе, Сочи, Сургуте, Челябинске.

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