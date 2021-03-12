Ипотечная суббота пройдет в Барнауле

Не упустите шанс узнать достоверную информацию о жилищных кредитах, требованиях к заемщикам и объектам недвижимости.
Почему мероприятие будет полезным для вас?
- Квалифицированные консультации ведущих экспертов по кредитованию и недвижимости.
- Помощь в подборе ипотечной программы с учетом вашей ситуации.
- Информация об использовании жилищных сертификатов и маткапитала при покупке недвижимости.
- Возможность выбрать квартиру, которая точно подходит под ипотеку. В базе «Жилфонда» более 3000 вариантов вторичного жилья и более 2000 квартир в новостройках по цене застройщика (без комиссии агентства).
- Приятная атмосфера, продуктивное общение, горячий кофе и сладости.
Ждем вас! Справки по телефону 8 (3852) 20-19-19.
Справка
«Жилфонд» — одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлторскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 106 офисов в в Абакане, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Бердске, Бийске, Благовещенске, Воронеже, Карасуке, Краснодаре, Красноярске, Кызыле, Миассе, Новокузнецке, Новосибирске, Оби, Омске, Орле, Санкт-Петербурге, Симферополе, Сочи, Сургуте, Челябинске.