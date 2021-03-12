Ипотечная суббота пройдет в Барнауле

13 марта федеральное агентство недвижимости «Жилфонд» проводит ипотечную субботу. С 10:00 до 18:00 в главном офисе агентства на Малахова, 119 будут работать специалисты по недвижимости и представители пяти банков-партнеров.

Не упустите шанс узнать достоверную информацию о жилищных кредитах, требованиях к заемщикам и объектам недвижимости.

Почему мероприятие будет полезным для вас?

Ипотечная суббота — это: Квалифицированные консультации ведущих экспертов по кредитованию и недвижимости. Помощь в подборе ипотечной программы с учетом вашей ситуации. Информация об использовании жилищных сертификатов и маткапитала при покупке недвижимости. Возможность выбрать квартиру , которая точно подходит под ипотеку. В базе «Жилфонда» более 3000 вариантов вторичного жилья и более 2000 квартир в новостройках по цене застройщика ( без комиссии агентства). Приятная атмосфера , продуктивное общение , горячий кофе и сладости.

Ждем вас! Справки по телефону 8 (3852) 20-19-19.

Справка

«Жилфонд» — одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлторскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 106 офисов в в Абакане, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Бердске, Бийске, Благовещенске, Воронеже, Карасуке, Краснодаре, Красноярске, Кызыле, Миассе, Новокузнецке, Новосибирске, Оби, Омске, Орле, Санкт-Петербурге, Симферополе, Сочи, Сургуте, Челябинске.