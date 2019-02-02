Ипотечники все чаще не справляются с платежами по кредиту

В 2018 году в российских банках на 20% по сравнению с предыдущим годом вырос портфель «плохих» ипотечных кредитов. Просрочка по ним составляет более трех месяцев, пишет « Коммерсант » со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс». Общий объем таких займов достиг 74 млрд руб., а их количество выросло на 7%.

Рост количества просрочек наложился на рекордные объемы выдачи ипотечных займов. РИА Новости пишет, что в 2018 году россияне взяли 576,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 триллиона рублей. Это на 51% больше, чем в 2017-м.

Средняя сумма ипотечного кредита в прошлом году увеличилась на 18% и достигнув 2,4 миллиона рублей. При этом, средняя сумма в 2018 году растет как в Москве, так и в регионах: 4,2 миллиона рублей (рост на 7%) и 2,2 миллиона рублей (рост на 14%) соответственно.

Ожидается, что объемы выдачи ипотеки в ближайшие годы будут меньше, чем в последние год-два, даже несмотря на то, что спрос на недвижимость, особенно в регионах, всё ещё не удовлетворен.