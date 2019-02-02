Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 февраля -28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Ипотечники все чаще не справляются с платежами по кредиту

В 2018 году в российских банках на 20% по сравнению с предыдущим годом вырос портфель «плохих» ипотечных кредитов. Просрочка по ним составляет более трех месяцев, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс». Общий объем таких займов достиг 74 млрд руб., а их количество выросло на 7%.

На Потоке в Барнауле. Недвижимость.
На Потоке в Барнауле. Недвижимость.
Анна Зайкова, altapress.ru

Рост количества просрочек наложился на рекордные объемы выдачи ипотечных займов. РИА Новости пишет, что в 2018 году россияне взяли 576,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 триллиона рублей. Это на 51% больше, чем в 2017-м.

Средняя сумма ипотечного кредита в прошлом году увеличилась на 18% и достигнув 2,4 миллиона рублей. При этом, средняя сумма в 2018 году растет как в Москве, так и в регионах: 4,2 миллиона рублей (рост на 7%) и 2,2 миллиона рублей (рост на 14%) соответственно.

Ожидается, что объемы выдачи ипотеки в ближайшие годы будут меньше, чем в последние год-два, даже несмотря на то, что спрос на недвижимость, особенно в регионах, всё ещё не удовлетворен.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость