Ипотека от 0,7% на квартиры ЖК «Матрёшки»

Застройщик ООО ИСК «ВИРА-Строй» совместно с ПАО Сбербанк подготовили специальные условия, благодаря которым барнаульцы могут оформить ипотеку под 0,7 и 2,1% на квартиру в новостройке. Эта беспрецедентная история сможет перевернуть ситуацию на рынке жилья и дать возможность купить квартиру тем людям, которые раньше не могли себе этого позволить из-за высокой ставки. Рассказываем, как получить льготную ипотеку и на какие объекты она действует.

Напомним, с 23 апреля 2020 года вступило в силу постановление правительства РФ, которое повлекло за собой снижение ипотечной ставки и появление новых ипотечных программ с господдержкой. Ставка по ипотеке упала на 0,5−0,8 пункта и сейчас составляет в среднем 6,5%.

Однако специалистам компании «ВИРА-Строй» совместно со Сбербанком удалось сделать покупку жилья еще более привлекательной для жителей Алтайского края. Ипотека с господдержкой действует на все объекты компании, а ставка составляет 6,1%. Сейчас в продаже два объекта: ул. Балтийская, 93 и ул. Ускова, 41.

Волшебство наяву

У покупателей есть два варианта оформления ипотечного кредита.

Первый подходит для семей с детьми, у которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Причем можно выбрать наиболее комфортный для себя способ выплачивания кредита:

— ипотека под 0,7% до момента окончания строительства дома и ввода его в эксплуатацию (это около двух лет), а затем 4,7%;

— или 3,3% на весь период кредитования.

Такой низкий процент на период строительства особенно выгоден тем, кто параллельно снимает квартиру и кому тяжело выплачивать ежемесячно еще и ипотеку. В качестве первоначального взноса можно использовать средства маткапитала.

Второй вариант «Господдержки-2020» подходит для всех барнаульцев. Здесь тоже доступны условия на выбор:

— ипотека под 2,1% до сдачи дома, а после — 6,1%;

— или 4,7% на весь период кредитования.

Это честный процент без подводных камней — в ипотечном договоре нет условий, чтобы он изменился в большую сторону по прошествии лет.

Максимальный срок кредита и первоначальный взнос для обеих программ составляет 20 лет и 20% от стоимости квартиры.

Факт При покупке квартиры за 3 млн рублей с использованием льготных условий можно сэкономить до 500 000 рублей и сделать ежемесячный платеж более комфортным.

Справка Безопасность для финансов Все объекты «ВИРА-Строй» продаются с привлечением эскроу-счетов с августа 2019 года. Этот инструмент способен полностью защитить все риски покупателя. Безопасное проведение расчетов между покупателем и продавцом радикально изменило сложившиеся на рынке схемы.

Покупатель только выиграл. По новым правилам кредитные учреждения будут анализировать работу девелопера, изучать движения средств, анализировать риски и окупаемость проекта. Также банки будут следить за ходом строительства. Заморозка объекта и другие неприятные сюрпризы теперь практически исключены. Можно не бояться за будущее своих инвестиций.

Еще один плюс — «ВИРА-Строй» уже давно зарекомендовала себя как надежный застройщик, сдающий дома точно в срок.

Оформить ипотеку с господдержкой под 2,1% или 4,7% можно до 1 ноября 2020 года, поэтому заняться квартирным вопросом стоит уже сейчас, пока есть хороший выбор свободных квартир и планировок.

Давайте узнаем о преимуществах жилого комплекса «Матрешки» подробнее.

Комфорт с момента покупки

Важный для новых жильцов факт. После покупки не придется тратиться на ремонт — квартиры «ВИРА-Строй» передаются с отделкой под ключ. Вот то, что сделано в квартирах в ЖК «Матрешки»:

матовые натяжные потолки , способные прослужить своим хозяевам не один десяток лет;

способные прослужить своим хозяевам не один десяток лет; стены , оклеенные флизелиновыми обоями современного дизайна;

оклеенные флизелиновыми обоями современного дизайна; линолеум с расцветкой «под ламинат»;

смонтированы входные двери и межкомнатные двери;

в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка;

установлена сантехника: ванна , раковина , унитаз , смесители.

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Широкий выбор

Компания «ВИРА-Строй» позаботилась о широкой линейке квартир, чтобы каждый покупатель смог найти свой «любимый» вариант. В «Матрешках» доступны студии, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры и евродвушки.

Удобство квартальной застройки

Комплекс имеет очень привлекательную и практичную локализацию — в периметре улиц Балтийской, Сиреневой, Ускова и Северного Власихинского проезда.

Яркие многоэтажные дома жилого комплекса «Матрешки» приметны издалека и выгодно выделяются среди местных новостроек необычным концептом фасадов с русским национальным символом.

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Развитая инфраструктура

Современный жилой комплекс «Матрешки» — проект со своим особым характером, удобный для жизни разных поколений.

«Матрешки» — это:

авторское благоустройство;

безопасная и благоустроенная придомовая территория;

подземный паркинг;

игровые , спортивные и прогулочные зоны;

спортивные и прогулочные зоны; супермаркеты , школы и детсады рядом;

школы и детсады рядом; хорошая транспортная доступность.

Успейте стать владельцем современного и комфортного жилья!

По всем вопросам приобретения квартир вы можете обратиться в офис «VS-Недвижимость» — единственный официальный представитель ООО «ИСК „ВИРА-Строй“». Пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж Пн , вт , ср , чт , пт: 9.00−18.00

вт ср чт пт: 9.00−18.00 Сб , вс — выходные Дополнительный офис: ул. Балтийская, 95 Пн , вт , чт , пт: 9.00−19.00

вт чт пт: 9.00−19.00 Ср: 10.00−18.00

Сб: 10.00−14.00

Вс — выходной Телефон: (3852) 22−39−19

ЖК «Матрешки» — застройщик ООО ИСК «ВИРА-Строй». Эскроу-счета открываются в ПАО Сбербанк. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Банк-партнер ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России sberbank.ru на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

C 12.05.2020 по 30.06.2020 г. в рамках программы кредитования Сбербанка «Господдержка-2020» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика по ставке от 6,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев у ООО ИСК «ВИРА-Строй» при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1% годовых.

Первоначальный взнос — от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. В случае непредоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос от 50%. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 8 000 000 руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта — рубли РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 6,4% годовых.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде.

Услуга «Электронная регистрация права собственности» оказывается обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, Москва, Кутузовский проспект, 32, к. 1, domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк.

Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.