Ипотека от 0,7% на квартиры ЖК «Матрёшки»

Напомним, с 23 апреля 2020 года вступило в силу постановление правительства РФ, которое повлекло за собой снижение ипотечной ставки и появление новых ипотечных программ с господдержкой. Ставка по ипотеке упала на 0,5−0,8 пункта и сейчас составляет в среднем 6,5%.
Однако специалистам компании «ВИРА-Строй» совместно со Сбербанком удалось сделать покупку жилья еще более привлекательной для жителей Алтайского края. Ипотека с господдержкой действует на все объекты компании, а ставка составляет 6,1%. Сейчас в продаже два объекта: ул. Балтийская, 93 и ул. Ускова, 41.
Волшебство наяву
У покупателей есть два варианта оформления ипотечного кредита.
Первый подходит для семей с детьми, у которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Причем можно выбрать наиболее комфортный для себя способ выплачивания кредита:
— ипотека под 0,7% до момента окончания строительства дома и ввода его в эксплуатацию (это около двух лет), а затем 4,7%;
— или 3,3% на весь период кредитования.
Такой низкий процент на период строительства особенно выгоден тем, кто параллельно снимает квартиру и кому тяжело выплачивать ежемесячно еще и ипотеку. В качестве первоначального взноса можно использовать средства маткапитала.
Второй вариант «Господдержки-2020» подходит для всех барнаульцев. Здесь тоже доступны условия на выбор:
— ипотека под 2,1% до сдачи дома, а после — 6,1%;
— или 4,7% на весь период кредитования.
Это честный процент без подводных камней — в ипотечном договоре нет условий, чтобы он изменился в большую сторону по прошествии лет.
Максимальный срок кредита и первоначальный взнос для обеих программ составляет 20 лет и 20% от стоимости квартиры.
Факт
При покупке квартиры за 3 млн рублей с использованием льготных условий можно сэкономить до 500 000 рублей и сделать ежемесячный платеж более комфортным.
Справка
Безопасность для финансов
Все объекты «ВИРА-Строй» продаются с привлечением эскроу-счетов с августа 2019 года. Этот инструмент способен полностью защитить все риски покупателя. Безопасное проведение расчетов между покупателем и продавцом радикально изменило сложившиеся на рынке схемы.
Покупатель только выиграл. По новым правилам кредитные учреждения будут анализировать работу девелопера, изучать движения средств, анализировать риски и окупаемость проекта. Также банки будут следить за ходом строительства. Заморозка объекта и другие неприятные сюрпризы теперь практически исключены. Можно не бояться за будущее своих инвестиций.
Еще один плюс — «ВИРА-Строй» уже давно зарекомендовала себя как надежный застройщик, сдающий дома точно в срок.
Оформить ипотеку с господдержкой под 2,1% или 4,7% можно до 1 ноября 2020 года, поэтому заняться квартирным вопросом стоит уже сейчас, пока есть хороший выбор свободных квартир и планировок.
Давайте узнаем о преимуществах жилого комплекса «Матрешки» подробнее.
Комфорт с момента покупки
Важный для новых жильцов факт. После покупки не придется тратиться на ремонт — квартиры «ВИРА-Строй» передаются с отделкой под ключ. Вот то, что сделано в квартирах в ЖК «Матрешки»:
- матовые натяжные потолки, способные прослужить своим хозяевам не один десяток лет;
- стены, оклеенные флизелиновыми обоями современного дизайна;
- линолеум с расцветкой «под ламинат»;
- смонтированы входные двери и межкомнатные двери;
- в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка;
- установлена сантехника: ванна, раковина, унитаз, смесители.
Широкий выбор
Компания «ВИРА-Строй» позаботилась о широкой линейке квартир, чтобы каждый покупатель смог найти свой «любимый» вариант. В «Матрешках» доступны студии, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры и евродвушки.
Удобство квартальной застройки
Комплекс имеет очень привлекательную и практичную локализацию — в периметре улиц Балтийской, Сиреневой, Ускова и Северного Власихинского проезда.
Яркие многоэтажные дома жилого комплекса «Матрешки» приметны издалека и выгодно выделяются среди местных новостроек необычным концептом фасадов с русским национальным символом.
Развитая инфраструктура
Современный жилой комплекс «Матрешки» — проект со своим особым характером, удобный для жизни разных поколений.
«Матрешки» — это:
- авторское благоустройство;
- безопасная и благоустроенная придомовая территория;
- подземный паркинг;
- игровые, спортивные и прогулочные зоны;
- супермаркеты, школы и детсады рядом;
- хорошая транспортная доступность.
Успейте стать владельцем современного и комфортного жилья!
По всем вопросам приобретения квартир вы можете обратиться в офис «VS-Недвижимость» — единственный официальный представитель ООО «ИСК „ВИРА-Строй“».
Пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж
- Пн, вт, ср, чт, пт: 9.00−18.00
- Сб, вс — выходные
Дополнительный офис: ул. Балтийская, 95
- Пн, вт, чт, пт: 9.00−19.00
- Ср: 10.00−18.00
- Сб: 10.00−14.00
- Вс — выходной
Телефон: (3852) 22−39−19
ЖК «Матрешки» — застройщик ООО ИСК «ВИРА-Строй». Эскроу-счета открываются в ПАО Сбербанк. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Банк-партнер ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России sberbank.ru на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
Первоначальный взнос — от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. В случае непредоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос от 50%. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 8 000 000 руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта — рубли РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 6,4% годовых.
Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде.
Услуга «Электронная регистрация права собственности» оказывается обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, Москва, Кутузовский проспект, 32, к. 1, domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк.
Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.