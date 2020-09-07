Ипотека почти даром. Барнаульцам расскажут, как купить квартиру и не переплатить

Эксперты «ВИРА-Строй» и Сбербанка проконсультируют жителей столицы края, как получить ипотеку с низкой ставкой и на выгодных условиях.

Ипотечные кредиты стали заманчивыми. Ставки снизились, а выбор предложений вырос. Несмотря на это, многие не особо торопятся брать ипотеку. Почему? Отчасти боятся подводных камней. Сомнения готовы развеять официальные представители компании «ВИРА-Строй» и Сбербанка. Они ответят на вопросы барнаульцев, почему выгодно купить квартиру с готовым ремонтом от ООО ИСК «ВИРА-Строй» и как получить минимальную ипотечную ставку.

12 сентября они совместно проведут «Ипотечную субботу».

ЖК «Матрёшки». ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Сегодня ипотека по ставке 6,5%, безусловно, стала предметом зависти для тех, кто еще пять лет назад купил жилье под 14%. Счастливым покупателям квартир в жилом комплексе «Матрешки» можно позавидовать еще больше. В их распоряжении квартиры с готовым ремонтом всего от 0,7% годовых. Компания «ВИРА-Строй» предлагает клиентам выгодные условия по программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми».

Главные условия* - процентная ставка действует на период возведения дома, нужно оформить страхование жизни и здоровья заемщика в ООО СК «Сбербанк страхование жизни» или в других аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях.

После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию ставка по ипотеке составит 4,7% годовых на оставшийся срок. Для клиентов, не подпадающих под программу «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми», предлагается ставка от 2,1%.

Еще одно преимущество «Матрешек» — жилье на любой вкус. Здесь представлены квартиры с отделкой под ключ, разных планировок и площадей — от студий до трехкомнатных. Это отличное место для жизни. Рядом школа и детский сад, удобная транспортная развязка и развитая коммерческая инфраструктура. Жилье предлагается еще и со скидкой до 140 тысяч рублей. Подробности знают консультанты «Ипотечной субботы». Там вы узнаете, как получить скидку, и сможете забронировать квартиру в «Матрешках». Кстати, консультации бесплатны.

«Ипотечная суббота» пройдет 12 сентября с 10:00 до 16:00 в офисе продаж единственного официального представителя строительной компании ООО ИСК «ВИРА-Строй» по адресу проспект Красноармейский, 75-б, 3-й этаж.

По всем вопросам приобретения квартир обращайтесь в офис по адресу: пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж (работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00), дополнительный — на улице Балтийской, 95 (понедельник, вторник, четверг и пятница с 9:00 до 19:00, среда с 10:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 14:00). Телефон (3852) 22−39−19.

«VS-Недвижимость» — единственный официальный представитель ООО ИСК «ВИРА-Строй».

* Для участия в программе требуется первоначальный взнос от 15%, минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей, максимальная для Алтайского края — 6 млн рублей. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Подробнее — на www.sberbank.ru.

Банк-партнер ПАО Сбербанк: генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Застройщик ООО ИСК «ВИРА — Строй»: разрешение на строительство и проектная декларация на сайте: наш.дом.рф. Объекты — ул. Балтийская, 93, Сергея Ускова, 41