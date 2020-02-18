Ипотека под 1% в Сбербанке. Квартиры в ЖК «Матрёшки»

Застройщик ООО ИСК «ВИРА-Строй» совместно с ПАО «Сбербанк» снизил ставку по ипотеке до 1%. Программа действует на покупку квартир в ЖК «Матрёшки», новый дом по адресу: ул. Балтийская, 93, строительство которого осуществляется при проектном финансировании Сбербанка. Действует новая система эскроу-счет.

По программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» семьи, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй или следующий ребёнок, могут приобрести квартиру в ипотеку по специальным условиям. У клиента имеется выбор: ипотека под 1% годовых действует на период строительства, до ввода в эксплуатацию, далее ставка будет повышена до стандартного уровня. Либо ипотека по сниженной ставке 3,6% годовых на весь период пользования кредитом. Первоначальный взнос — от 20%.

Условия для всех остальных покупателей — процентная ставка на 4 пункта ниже до ввода дома в эксплуатацию или на 1,4 пункта на весь срок кредитования. Ставка будет от 5,3% до ввода дома в эксплуатацию или от 7,9% на весь срок кредитования. Первоначальный взнос — от 15%. Минимальный срок кредита — 12 мес. Максимальный срок кредита — 360 мес. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита — до 6 000 000 руб. Валюта — рубли РФ.

ЖК «Матрешки». ООО ИСК «ВИРА-Строй» ЖК «Матрешки». ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Жилой дом на ул. Балтийской, 93 — это 17-этажное здание на 550 квартир. Микрорайон с максимально удобной для проживания средой. Уютная придомовая территория, прогулочные зоны и детские комплексы, площадки для отдыха и спорта, подземные и наземные парковки. Строится детский садик, сдача — декабрь 2020 года. Планируется также школа.

Планировки разные — от студий площадью 25,9 м2 до 3-комн. квартир площадью 92,75 м2. Все квартиры сдаются с ремонтом под ключ:

матовые натяжные потолки;

флизелиновые обои;

линолеум с расцветкой под ламинат;

входные и межкомнатные двери;

кафель от потолка до пола ( ванная , санузел);

ванная санузел); счетчики на воду и теплодатчик на тепло;

сантехника ( ванная , раковина , унитаз , смесители);

ванная раковина унитаз смесители); розетки , выключатели , домофон;

выключатели домофон; остекление лоджий и балконов.

Отделка под ключ. ООО ИСК «ВИРА-Строй»

ЖК «Матрёшки» — один из самых популярных объектов среди покупателей квартир на первичном рынке. Причина тому — продуманное до мелочей жилье и доступная стоимость квадратного метра.

«VS-Недвижимость» — единственный официальный представитель ООО «ИСК «ВИРА-Строй».

Вся подробная информация:

8 ( 3852) 22-39-19



Пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж

Пн , вт , ср , чт , пт: 09.00−18.00

вт ср чт пт: 09.00−18.00 Сб , вс — выходные

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Пн , вт , чт , пт: 09.00−19.00

вт чт пт: 09.00−19.00 Ср: 10.00−18.00

Сб: 10.00−14.00

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