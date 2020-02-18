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Ипотека под 1% в Сбербанке. Квартиры в ЖК «Матрёшки»

Застройщик ООО ИСК «ВИРА-Строй» совместно с ПАО «Сбербанк» снизил ставку по ипотеке до 1%. Программа действует на покупку квартир в ЖК «Матрёшки», новый дом по адресу: ул. Балтийская, 93, строительство которого осуществляется при проектном финансировании Сбербанка. Действует новая система эскроу-счет.

ООО ИСК «ВИРА-Строй»

По программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» семьи, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй или следующий ребёнок, могут приобрести квартиру в ипотеку по специальным условиям. У клиента имеется выбор: ипотека под 1% годовых действует на период строительства, до ввода в эксплуатацию, далее ставка будет повышена до стандартного уровня. Либо ипотека по сниженной ставке 3,6% годовых на весь период пользования кредитом. Первоначальный взнос — от 20%.

Условия для всех остальных покупателей — процентная ставка на 4 пункта ниже до ввода дома в эксплуатацию или на 1,4 пункта на весь срок кредитования. Ставка будет от 5,3% до ввода дома в эксплуатацию или от 7,9% на весь срок кредитования. Первоначальный взнос — от 15%. Минимальный срок кредита — 12 мес. Максимальный срок кредита — 360 мес. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита — до 6 000 000 руб. Валюта — рубли РФ.

ЖК «Матрешки».
ЖК «Матрешки».
ООО ИСК «ВИРА-Строй»
ЖК «Матрешки».
ЖК «Матрешки».
ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Жилой дом на ул. Балтийской, 93 — это 17-этажное здание на 550 квартир. Микрорайон с максимально удобной для проживания средой. Уютная придомовая территория, прогулочные зоны и детские комплексы, площадки для отдыха и спорта, подземные и наземные парковки. Строится детский садик, сдача — декабрь 2020 года. Планируется также школа.

Планировки разные — от студий площадью 25,9 м2 до 3-комн. квартир площадью 92,75 м2. Все квартиры сдаются с ремонтом под ключ:

  • матовые натяжные потолки;
  • флизелиновые обои;
  • линолеум с расцветкой под ламинат;
  • входные и межкомнатные двери;
  • кафель от потолка до пола (ванная, санузел);
  • счетчики на воду и теплодатчик на тепло;
  • сантехника (ванная, раковина, унитаз, смесители);
  • розетки, выключатели, домофон;
  • остекление лоджий и балконов.
Отделка под ключ.
Отделка под ключ.
ООО ИСК «ВИРА-Строй»

ЖК «Матрёшки» — один из самых популярных объектов среди покупателей квартир на первичном рынке. Причина тому — продуманное до мелочей жилье и доступная стоимость квадратного метра.

«VS-Недвижимость» — единственный официальный представитель ООО «ИСК «ВИРА-Строй».

Вся подробная информация:

  • 8 (3852) 22-39-19


Пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж

  • Пн, вт, ср, чт, пт: 09.00−18.00
  • Сб, вс — выходные

Дополнительный офис: ул. Балтийская, 95

  • Пн, вт, чт, пт: 09.00−19.00
  • Ср: 10.00−18.00
  • Сб: 10.00−14.00
  • Вс — выходной

В рамках программы кредитования ПАО «Сбербанк» «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у ООО «ИСК «ВИРА-Строй» (ЖК «Матрёшки») по ставке от 1% годовых, которая действует до ввода объекта в эксплуатацию при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях (страхование обязательно при выдаче кредита). При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 2% годовых. После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию процентная ставка по кредиту составит 5% годовых на оставшийся срок действия жилищного кредита при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и 6% годовых на оставшийся срок действия кредита при отказе от оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Минимальный срок кредита — 12 мес. Максимальный — 360 мес. Первоначальный взнос — от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита — до 6 000 000 руб. Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. включительно родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении всех детей, а также подтверждение гражданства РФ ребенка, рожденного после 1 января 2018 года. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru. Условия действительны на 17.01.2020 г. Не является публичной офертой. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Застройщик ООО «ИСК «ВИРА-Строй», проектная декларация и разрешение на строительство на сайте: наш.дом.рф

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