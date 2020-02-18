Ипотека под 1% в Сбербанке. Квартиры в ЖК «Матрёшки»

По программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» семьи, у которых в период
Условия для всех остальных покупателей — процентная ставка на 4 пункта ниже до ввода дома в эксплуатацию или на 1,4 пункта на весь срок кредитования. Ставка будет от 5,3% до ввода дома в эксплуатацию или от 7,9% на весь срок кредитования. Первоначальный взнос — от 15%. Минимальный срок кредита — 12 мес. Максимальный срок кредита — 360 мес. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита — до 6 000 000 руб. Валюта — рубли РФ.
Жилой дом на ул. Балтийской, 93 — это 17-этажное здание на 550 квартир. Микрорайон с максимально удобной для проживания средой. Уютная придомовая территория, прогулочные зоны и детские комплексы, площадки для отдыха и спорта, подземные и наземные парковки. Строится детский садик, сдача — декабрь 2020 года. Планируется также школа.
Планировки разные — от студий площадью 25,9 м2 до 3-комн. квартир площадью 92,75 м2. Все квартиры сдаются с ремонтом под ключ:
- матовые натяжные потолки;
- флизелиновые обои;
- линолеум с расцветкой под ламинат;
- входные и межкомнатные двери;
- кафель от потолка до пола (ванная, санузел);
- счетчики на воду и теплодатчик на тепло;
- сантехника (ванная, раковина, унитаз, смесители);
- розетки, выключатели, домофон;
- остекление лоджий и балконов.
ЖК «Матрёшки» — один из самых популярных объектов среди покупателей квартир на первичном рынке. Причина тому — продуманное до мелочей жилье и доступная стоимость квадратного метра.
«VS-Недвижимость» — единственный официальный представитель ООО «ИСК «ВИРА-Строй».
Вся подробная информация:
- 8 (3852) 22-39-19
Пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж
- Пн, вт, ср, чт, пт: 09.00−18.00
- Сб, вс — выходные
Дополнительный офис: ул. Балтийская, 95
- Пн, вт, чт, пт: 09.00−19.00
- Ср: 10.00−18.00
- Сб: 10.00−14.00
- Вс — выходной
В рамках программы кредитования ПАО «Сбербанк» «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у ООО «ИСК «ВИРА-Строй» (ЖК «Матрёшки») по ставке от 1% годовых, которая действует до ввода объекта в эксплуатацию при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях (страхование обязательно при выдаче кредита). При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 2% годовых. После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию процентная ставка по кредиту составит 5% годовых на оставшийся срок действия жилищного кредита при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и 6% годовых на оставшийся срок действия кредита при отказе от оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Минимальный срок кредита — 12 мес. Максимальный — 360 мес. Первоначальный взнос — от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита — до 6 000 000 руб. Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. включительно родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении всех детей, а также подтверждение гражданства РФ ребенка, рожденного после 1 января 2018 года. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru. Условия действительны