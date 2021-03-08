Ипотека в Алтайском крае подешевела за последние два года почти на 2%

Такие данные приводятся в итоговом докладе Центробанка России, посвященном состоянию ипотечного рынка в стране. Там же отмечается, что в январе 2021 года в Алтайском крае продолжилось снижение средневзвешенной кредитной ставки по жилищному займу — до 7,33%.
Отметим, что среди всех регионов СФО Алтайский край по стоимости ипотечных кредитов находится примерно в середине условной таблицы. Самая дешевая ипотека в январе 2021 года в Хакасии (6,93%), самая дорогая — в Тыве (7,99%).
Только за январь банки России выдали 95 тыс. кредитов на общую сумму 259,5 млрд рублей. Наибольшее количество кредитов выдается, разумеется, в Москве и Московской области, куда хлынули сегодня в поисках лучшей доли жители со всех регионов страны.
Темп роста выдачи ипотеки в стране составил 22,15%. А просроченная задолженность по такого вида кредитам, по данным Центробанка, сейчас составляет всего 0,9%.
Количество и объем ипотечных кредитов в Алтайском крае вырос примерно в полтора раза в 2020 году по сравнению с 2019 годом. К началу 2021 года ипотечный портфель составил 105 млрд рублей, сообщили в отделении по Алтайскому краю Сибирского ГУ Центробанка России.