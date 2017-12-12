ИСК "Союз" преподнес барнаульцам два потрясающих подарка

Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Проект жилого комплекса "Новая высота". Иллюстрация : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова. Премьера спектакля "Евгений Онегин". Фото : Анна Зайкова.

ИСК "Союз" привез в столицу Алтайского края уникальную постановку "Евгений Онегин". Этот спектакль поставили еще в начале XX века, но запретили к показу из политических соображений. В декабре 2017-го барнаульцы увидели сценическую версию литератора Глеба Кржижановского. Текст читал Дмитрий Дюжев: бархатным голосом, со всей палитрой тонов и эмоций. Спектакль собрал полный зал Алтайского театра музкомедии и каждый зритель получил огромный заряд позитивной энергии!

Жить на волне позитива нужно всегда, считают в ИСК "Союз" и поэтому программирует под это настроение новое городское пространство. На премьере спектакля "Евгений Онегин" застройщик показал горожанам проект жилого комплекса "Новая высота", который поднимется на пересечении улиц Попова и Энтузиастов. Построить три высотки решено из керамического кирпича — самого экологически благоприятного материала для высотного домостроения.

Елене Греб,

замгенерального директора ИСК "Союз":

Половина территории квартала "Новая высота" займут зеленые насаждения. Здесь будут безопасные, но интересные прогулочные площадки для детей. А еще уникальные зоны для занятия йогой, дорожки для велосипедистов, ролледромы, скейтпарки, места для интеллектуальных игр. Главной изюминкой станет фонтан!

Главная особенность проекта — абсолютный комфорт личного пространства. Это выражается и в приватных дворовых пространствах, закрытых от автомобилей. И в планировках квартир, которые ИСК "Союз" довел до совершенства.

Елене Греб,

замгенерального директора ИСК "Союз":

"Новая высота" проектируется так, чтобы получить сертификат экологического соответствия. Поэтому мы так много места отводим зеленым аллеям, цветникам, а для строительства используем только экологически благоприятные материалы. В том числе для детских игровых площадок.

"Новая высота" будет еще и красивым жилым комплексом. Проект домов разрабатывал институт "Барнаулгражданпроект", который входит в группу компаний Союз". Архитекторы предложили выразительный, рельефный силуэт и классическую форму зданий в сочетании с солирующим остеклением.

Проект "Новая высота" находится на завершающем этапе разработки. Застройщик получает окончательный пакет документов, позволяющий приступить к строительству. О старте продаж квартир в новостройках ИСК "Союз" сообщит дополнительно.