Итальянскую виллу Зеленского выставили на продажу

Двухэтажный особняк площадью почти 500 кв. м находится на одном из самых дорогих морских курортов Италии в Форте-деи-Марми в Тоскане. Зеленский с женой Еленой приобрели недвижимость в 2015 году за 3,1 млн евро.
На первом этаже располагается гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, одна спальня со своей ванной комнатой, еще один дополнительный санузел и прачечная.
На втором этаже четыре спальни со своими уборными.
На цокольном этаже СПА-зона с сауной и джакузи, тренажерный зал, столы для массажа, ванная комната и апартаменты для персонала.
Журналисты украинского издания «Страна» побывали на президентской вилле и сообщили, что сейчас там проживает американская семья.
Оказалось, что последние три года поместье сдается в аренду за 12 тыс. евро в месяц. Граждане США живут там с июля, но уже в начале октября должны съехать.
Как выглядит вилла?
Фотографии в Facebook опубликовал журналист Осман Пашаев.
Ранее сообщалось, что алтайский депутат-единоросс Александр Прокопьев купил катер за 7,6 млн рублей.