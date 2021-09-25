Итальянскую виллу Зеленского выставили на продажу

Виллу президента Украины Владимира Зеленского в Италии продают за 4,5 млн евро, сообщает РИА Новости , ссылаясь на местные СМИ.

Двухэтажный особняк площадью почти 500 кв. м находится на одном из самых дорогих морских курортов Италии в Форте-деи-Марми в Тоскане. Зеленский с женой Еленой приобрели недвижимость в 2015 году за 3,1 млн евро.

На первом этаже располагается гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, одна спальня со своей ванной комнатой, еще один дополнительный санузел и прачечная.

На втором этаже четыре спальни со своими уборными.

На цокольном этаже СПА-зона с сауной и джакузи, тренажерный зал, столы для массажа, ванная комната и апартаменты для персонала.

Журналисты украинского издания «Страна» побывали на президентской вилле и сообщили, что сейчас там проживает американская семья.

Оказалось, что последние три года поместье сдается в аренду за 12 тыс. евро в месяц. Граждане США живут там с июля, но уже в начале октября должны съехать.

Как выглядит вилла?

Фотографии в Facebook опубликовал журналист Осман Пашаев.

Ранее сообщалось, что алтайский депутат-единоросс Александр Прокопьев купил катер за 7,6 млн рублей.