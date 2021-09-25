25 сентября 5°C
﻿
Недвижимость

Итальянскую виллу Зеленского выставили на продажу

Виллу президента Украины Владимира Зеленского в Италии продают за 4,5 млн евро, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

Владимир Зеленский, президент Украины.
Владимир Зеленский, президент Украины.
president.gov.ua

Двухэтажный особняк площадью почти 500 кв. м находится на одном из самых дорогих морских курортов Италии в Форте-деи-Марми в Тоскане. Зеленский с женой Еленой приобрели недвижимость в 2015 году за 3,1 млн евро.

На первом этаже располагается гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, одна спальня со своей ванной комнатой, еще один дополнительный санузел и прачечная.

На втором этаже четыре спальни со своими уборными.

На цокольном этаже СПА-зона с сауной и джакузи, тренажерный зал, столы для массажа, ванная комната и апартаменты для персонала.

Журналисты украинского издания «Страна» побывали на президентской вилле и сообщили, что сейчас там проживает американская семья.

Оказалось, что последние три года поместье сдается в аренду за 12 тыс. евро в месяц. Граждане США живут там с июля, но уже в начале октября должны съехать.

Как выглядит вилла?

Фотографии в Facebook опубликовал журналист Осман Пашаев.


Ранее сообщалось, что алтайский депутат-единоросс Александр Прокопьев купил катер за 7,6 млн рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость