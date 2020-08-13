Из усадьбы в «муравейник». Барнаульцы избавляются от коттеджей, но это неточно

Владельцы коттеджей, построенных в Барнауле в нулевые и десятые годы, демонстрируют стремление избавиться от этой недвижимости. О таких тенденциях местного рынка заявляют представители экспертного сообщества. Altapress.ru разбирался, почему жители коттеджных поселков продают свое жилье и все ли так однозначно с желанием людей перебраться в квартиры.

Для того чтобы убедиться, что обосновавшиеся в частных домах люди хотят продать свою недвижимость и заехать в многоэтажки, можно просто зайти на сайты объявлений, такие, например, как Avito.

Большие дома, многие из которых имеют приставку «элитный», годами висят на интернет-площадках, ожидая своего покупателя. Во многих сообщениях от имени продавцов указывается, что они готовы обменять коттедж на квартиру с доплатой или даже на автомобили.

Данная тенденция выглядит весьма любопытной, поскольку многие хорошо помнят, как Барнаул переживал настоящий бум строительства частных домов, а окраины региональной столицы обрастали целыми коттеджными поселками.

Дача. Недвижимость. Загородный дом. CC0

Почему же сейчас многие из тех, кто бежал из сталинок, хрущевок и панелек на собственный участок, решают вернуться к жизни в квартире? Причин этому, конечно, несколько.

Смена поколений и приоритетов

Среди факторов, обуславливающих названный тренд, конечно же, есть фактор чисто человеческий. По словам эксперта рынка недвижимости Дмитрия Басалаева, никто не отменял изменчивость людской натуры.

«На самом деле жизнь такова, что люди, которые живут в квартирах, зачастую мечтают о переезде в частный дом и думают, что все у них будет классно: простор, приусадебный участок, беседка, отдых. Однако затем становится понятно, что большой дом — это большие заботы. Коттедж, как правило, требует постоянного ухода, присмотра, вложения денег в содержание и так далее. И, пожив, наигравшись в это, по совершенно объективным и прозаичным причинам у многих возникает желание вернуться в квартиру», — говорит собеседник.

Дача. Недвижимость. Загородный дом. CC0

Не без доли иронии эксперт отмечает, что в Барнауле вектор на переезд в дом, а затем на возвращение в квартиру задают жены состоятельных людей, в определенный момент желающие владеть усадьбой, а затем понимающие, что это все сопряжено с хлопотами, и приходящие к выводу, что большое семейное гнездо можно обустроить и в приличной квартире.

О тренде продажи коттеджей говорит и председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере, член совета Алтайской торгово-промышленной палаты Марина Ракина: «То, что владельцы больших домов и коттеджей, построенных в 1990—2000-е, выставляют жилье на продажу, — факт. Думаю, это связано со сменой поколений и тем, что дети выросли, нашли свое жилье или переехали в другие регионы».

Новый спрос и инфраструктура

Также причины того, что владельцы коттеджей демонстрируют желание продать недвижимость, связаны и с новыми реалиями в развитии краевой столицы.

Многоквартирный дом.

«У людей действительно происходит смещение интереса от коттеджей к квартирам. Во многом бум строительства домов был связан с тем, что люди искали комфорта, но не могли найти себе подходящую недвижимость из-за отсутствия предложения. В том же центре Барнаула не было элитного жилья, а стояли типовые панельные дома или старые сталинки и хрущевки. Теперь же на рынке недвижимости появилось много интересных многоэтажных объектов. Центр города вновь становится местом притяжения для многих людей. Кроме того, элитная недвижимость в новостройках появляется и в спальных районах», — объясняет Марина Кулакова, руководитель агентства недвижимости «Превыше».

Также собеседница подчеркивает: некоторое время назад имела место тенденция, в целом связанная с тем, чтобы уехать из Барнаула в пригородные районы.

«Но сейчас люди возвращаются. Во многом это связано с транспортной ситуацией. Если несколько лет назад быстро приехать в город не составляло труда, то теперь все иначе», — добавляет эксперт.

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

Таким образом, по мнению Марины Кулаковой, заявленный тренд «кочевки» владельцев коттеджей в квартиры связан с вопросом инфраструктуры и более широкого предложения на рынке недвижимости.

Коронавирус и аграрная судьба

Впрочем, с проблемой отказа барнаульцев от частных домов в пользу квартир, конечно, все не так просто.

По словам экспертов, в данном случае существует и обратный тренд. «Да, люди продают свои коттеджи, но при этом спрос на частные дома сохраняется, ведь есть и те, кто продолжает мечтать о жизни на собственном участке», — подчеркивает Дмитрий Басалаев.

Кроме того, собеседник добавляет, что сегодня существуют и действенные инст­рументы, стимулирующие спрос на частные дома. Самый яркий пример — сельская ипотека.

Дача. Недвижимость. Загородный дом. CC0

«Поселки, расположенные в пригороде Барнаула, попадают под действие этой программы и активно осваиваются», — отмечает эксперт.

Марина Ракина также акцентирует внимание на том, что, несмотря на заявленный тренд в пользу квартир, многие барнаульцы действительно подвержены обратной тенденции.

«Нужно брать во внимание, что мы — аграрный регион. Это накладывает заметный отпечаток на наши представления о жизни. Наши люди так или иначе очень тяготеют к земле», — указывает собеседница.

Помимо этого, на текущей рыночной ситуации сильно сказалась и пандемия коронавируса.

Коттеджный поселок Усадебный берег Фирсово. Анна Зайкова

«Приходится констатировать, что внешние факторы обострили вопрос покупки дач, домов, коттеджей и земельных участков. Люди хотят скрыться от пандемии и проводить время вместе. Плюс, конечно, рынок стимулирует и сельская ипотека под 2,7%", — добавляет Марина Ракина.

Уменьшаем габариты

Еще одним любопытным фактом является то, что, казалось бы, такие противоположные сегменты рынка недвижимости, как квартиры и частные дома, сегодня подвержены единой тенденции.

В данном случае речь об уменьшении габаритов и площадей. Все больше людей отказываются от огромных квартир и домов, делая выбор в пользу более компактного жилья.

«Мы видим, что сейчас строятся новые частные дома, но это уже не двух-­трехэтажные коттеджи, а одноуровневые объекты. Если мы говорим о квартирах, то и здесь спрос на меньшие площади», — комментирует Марина Кулакова.

Вид на Барнаул. Центр. Новостройки. Дмитрий Лямзин.

По ее словам, помимо очевидного финансового фактора в этом большую роль играют и изменившиеся общественные отношения.

«Человеческая коммуникация стала иной, меняется и даже исчезает культура хождения в гости. Сегодня молодое поколение предпочитает встречаться на нейтральной территории, и поэтому запроса на большие площади жилья уже нет. А рынок на это реагирует и удовлетворяет спрос соответствующим предложением», — объясняет эксперт.

Таким образом, мы становимся свидетелями того, как прямо сейчас преображается барнаульский рынок недвижимости. Он подвержен разным, зачастую прямо противоположным тенденциям и в то же время зависит от глубинных факторов, связанных со спецификой нашего региона.

Каким рынок станет завтра — вопрос открытый. Но совершенно очевидно, что спрос на жилье как таковое будет всегда, а потому застройщикам будет чем заняться.