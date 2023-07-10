Из-за климата здания в Лондоне начали наклоняться и разрушаться

Специалисты отмечают, что здания в Лондоне, да и во всей Великобритании, начали разрушаться. Проседает грунт, из-за этого дома наклоняются.

«Чем влажнее становится климат, тем больше глина набухает и расширяется, а чем суше он становится, тем больше она сжимается и трескается», — пояснили эксперты.

В 1990 году из-за проседания почвы в группе риска находились всего 20 процентов лондонских зданий. А к 2030 году процент может увеличиться до 43.

Больше всего пострадают северная и центральная части Лондона - там больше всего исторических застроек. Некоторым из них около 1 тыс. лет.

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