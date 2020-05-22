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Недвижимость

Из-за льготной ипотеки выросло число фиктивных разводов

На Дальнем Востоке зафиксирован 11-процентный рост разводов.

Семья перед телевизором.
Семья перед телевизором.
CC0

Молодые семьи вынуждены идти на такой шаг, чтобы «обмануть систему» и получить льготную ипотеку под 2 процента годовых, пишут «Известия».

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена правительством России в декабре 2019-го. Одно из условий — возраст супругов. Каждый из них должен быть не старше 35 лет.

В результате некоторые семьи, не подпадающие под этот критерий, начали распадаться. После развода мать с ребенком берет льготную ипотеку, пишет bfm.ru. Семья при этом остается в полном составе, но уже неофициально. Или же супруги расписываются заново.

Между тем в Алтайском крае стали чаще жениться и реже разводиться.

Жители края зарегистрировали за январь — март 2 147 браков и 2 274 раза развелись. В сравнении с прошлым годом браков стало чуть больше. В 2019 году их было 2 134, а разводов меньше — 2 416 в 2019-м году.

В Барнауле аналогичная тенденция: 723 брака (2019 — 627) и 788 разводов (804).

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