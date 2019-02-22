Мать четверых детей из Барнаула лишилась квартиры без ее ведома

«Мы нашли в двери записку: я новый собственник квартиры, приду менять замки», — так мать четверых детей из Барнаула Юлия Батова узнала, что ее квартира продана. У нее была просрочка по ипотеке. И из-за долга в 120 тыс. рублей ее квартиру стоимостью 2 млн. продали. Между тем, ни уведомления о суде, который вынес это решение, ни сообщения приставов о передаче жилья на торги, она, по ее словам, не получила.

«Это моя ошибка»

Стучаться во все двери мать-одиночка начала после того, как в ее дверь «постучалась» перспектива остаться на улице вместе со всеми четырьмя детьми. О том, что можно продать единственное жилье человека, она не знала. Ну — теперь вот узнала.

Долг перед банком у нее действительно был. Ипотечный кредит на покупку квартиры она взяла на 20 лет в 2013 году, сумма, в общем, небольшая — 500 тыс рублей под 13,25% годовых. Причем большую часть она погасила за счет материнского капитала.

Хотя ежемесячный платеж был небольшим, в 2017 году образовалась просрочка. В банк с просьбой о реструктуризации женщина не пошла: «Это моя ошибка», — говорит она теперь.

Назад хода нет

А дальше все было очень прозаично. В октябре 2017-го банк обратился в суд, где потребовал взыскать с заемщицы долг досрочно. И обратить взыскание на квартиру. Стоимость квартиры в закладной — 2,14 млн рублей. Основной долг 112,8 тыс. рублей, проценты еще 7 тыс.

Юлия Батова. altapress.ru

В мае 2018-го суд решение вынес: продать квартиру на публичных торгах.

Принимая решение, обращать взыскание на предмет залога или нет, судьи смотрят, достигает ли долг 5% от стоимости залога. Если долг больше, залог по решению суда выставят на торги. В данном случае основной долг был совсем немного больше 5%, но на него накрутили проценты. Кроме того, в расчет взяли рыночную, а не залоговую стоимость квартиры, которая оказалась ниже: 1,87 млн. рублей.

При этом женщина утверждает: она не получила ни одного уведомления о суде. В решении же райсуда говорится: извещения ей отправляли неоднократно, но конверты вернулись — истек срок хранения.

Из решения Индустриального райсуда по делу:

Ответчик выразила свою волю на отказ от получения судебной корреспонденции, что приравнивается к надлежащему извещению.

Юлия Батова. altapress.ru

Юлия Батова,

многодетная мать из Барнаула:

Если бы я знала о суде, я бы туда явилась и реализовала свое право. А мы узнали обо всем, когда уже срок подачи апелляционной жалобы пройден. Назад хода нет.

Юлия Татарских,

главный специалист юротдела отделения ПФР по Алтайскому краю:

Самое печальное здесь в том, что право на материнский капитал дается только один раз. И у нас нет возможности его восстановить.

По существу издевательство

Историю многодетной мамы из Барнаула разбирали на «круглом столе», проведенном реготделением ОНФ 19 февраля.

Да, банк ничего не нарушил, говорили участники. Он имел право реализовать предмет залога через суд. Заемщик обязался вернуться кредит? Обязался. Квартира была обеспечением? Была. Вот и все. Хотя вполне мог бы взыскивать долг с ее дохода, а не требовать все и сразу, считает Игорь Нестеров, член штаба реготделения ОНФ.

У судей тоже есть железный аргумент: уведомление направлено несколько раз. И несколько раз вернулось. Стало быть, судьи свою задачу по уведомлению выполнили. Но, говорит Нестеров, возможны ведь и другие подходы.

Игорь Нестеров,

модератор «круглого стола», член Регионального штаба ОНФ:

Мы сталкивались с тем, что судья сама звонила стороне процесса и интересовалась причинами ее отсутствия. И в этом случае судья тоже могла сказать помощнице — семью лишают квартиры, позвони. У банка явно телефон есть. В этой ситуации больше всего подходит высказывание Ленина: «По форме все правильно, а по сути издевательство».

Правосудие. Суд. Анна Зайкова , altapress.ru

Надо разбираться

Впрочем, как показало обсуждение на «круглом столе», не все в этой ситуации правильно даже по форме. ПО словам сотрудника службы судебных приставов Игоря Миненко, после того, как приставам поступает документ об обращении взыскания на имущество, они возбудают исполнительное производство. И уведомляют об этом стороны, в том числе должника.

Вынося постановление о передаче имущества на реализацию, пристав и эту «бумагу» направляет сторонам, включая должника. А перед реализацией на квартиру накладывают арест, для чего пристав выезжает на место и составляет акт в присутствии понятых.

Однако Юлия Батова утверждает: уведомлений от приставов она тоже не получала, а акт об аресте ее жилья составили «в отсутствие собственника». Как так получилось?

«Надо разбираться», — сказал Игорь Миненко, замначальника отдела организации исполпроизводства УФССП по краю.

Депутат БГД Юрий Ряполов и многодетная мать Юлия Батова. antiko22.ru

Трудный , но не безнадежный

Конкретный случай Юлии Батовой трудный, но уже не безнадежный: ей помогают. На сегодня ее семья продолжает жить в проданной за ее спиной квартире, на жилье наложен арест, а юристы помогли женщине восстановить срок подачи апелляции. Жалоба подана.

Но история, когда жилье продается за спиной заемщика, увы, не единичная.

Дмитрий Швайцер,

консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Алтайском крае:

К уполномоченному такие жалобы поступают периодически. Есть интересный случай: люди ушли на работу, приходят — там уже другие замки, они даже не смогли свои вещи забрать. По слухам, там возбудили уголовное дело по самоуправству.

Депутат АКЗС Татьяна Ильюченко призвала всех, кто попал в трудную жизненную, не бояться обращаться за помощью.

Татьяна Ильченко,

председатель комитета по социальной политике АКЗС:

Необходимо создать механизм, который позволит оградить семьи от ситуации, в которой оказалась Юлия Батова и ее дети. Если для этого понадобится законодательная инициатива, мы готовы стать ее авторами.

Что предложили участники «круглого стола»

Информировать через сайт госуслуг семьи с несовершеннолетними детьми , а также органы опеки и соцзащиты о рассмотрении судом требования банка по досрочной выплате долга по ипотечному кредиту и продаже залога до начала судебного процесса.

а также органы опеки и соцзащиты о рассмотрении судом требования банка по досрочной выплате долга по ипотечному кредиту и продаже залога до начала судебного процесса. Увеличить порог размера задолженности , с которого может начаться реализация залоговой квартиры , до 15% от стоимости залога. Сегодня этот порог составляет 5%.

Председатель исполкома реготделения ОНФ Сергей Войтюк сказал, что предложения вынесут на федеральный уровень в качестве законодательных инициатив.