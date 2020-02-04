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Недвижимость

Из-за снегопадов в Барнауле дешевеют дома

В январе в Барнаулец существенно снизилась стоимость домов и коттеджей, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Эксперты говорят, что причиной могли стать сильные снегопады.

В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом.
В Барнауле пролают оригинальный коттедж с прудом и водопадом.
avito.ru

Коттеджи в среднем почти на 2 тыс. рублей за кв. м, дома — почти на 1 тыс. рублей.

Зимой такое жилье рассматривают немногие, особенно с учетом обильных снегопадов, полагают эксперты. Занесенные по самую крышу, постройки на земле выглядят непривлекательно. Собственникам остается только сбивать стоимость.

Динамика цен показывает, что дома дорожали прошлой весной, летом и осенью, а с наступлением снегопадов начали дешеветь.

Немного увеличились в цене готовые квартиры и достигли почти 51 тыс. рублей за кв. м в среднем.

Дешевеют квартиры в непопулярных локациях, где не реализуются современные проекты и устаревает жилой фонд. Минимальная стоимость установилась в районе Мясокомбината, где двушка на вторичном рынке продается по 20,8 тыс. рублей за 1 кв. м.

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