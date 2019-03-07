Из зимы в лето. В Барнауле открылось агентство недвижимости, которое продает объекты в Сочи

В Барнауле появилось новое агентство недвижимости «Зима-Лето» , которое специализируется на продаже объектов в Сочи. Это направление становится все более популярным среди сибиряков — некоторые покупают апартаменты, чтобы выгодно инвестировать средства в развивающемся городе у моря, а кто-то рассматривает возможность переезда.

При покупке недвижимости в незнакомом городе удобно сотрудничать с агентством из своего региона. Это значительно упрощает поиск подходящего варианта и снимает риск столкновения с недобросовестными посредниками.

Компанию «Зима-Лето» открыл известный в Алтайском крае застройщик ООО ППСФ «Алтайэнергожилстрой», который более 30 лет работает на строительном рынке региона и зарекомендовал себя как надежный партнер. Сотрудники предприятия увидели, что у клиентов есть потребность в квалифицированной поддержке при покупке недвижимости в Барнауле и Сочи. По этой причине было решено начать новое направление деятельности.

«Зима-Лето» заключило соглашение с агентством недвижимости из Сочи «Лето» и проводит продажи по его базе объектов. Она включает земельные участки, жилье в новостройках, апартаменты и коммерческую недвижимость. Можно подобрать вариант на любой вкус и кошелек.

Алексей Евсюков,

руководитель агентства недвижимости «Зима-Лето»:

После Олимпиады Сочи начал быстро развиваться, статус города сильно вырос. Инвесторы, в том числе и иностранные, построили много интересных объектов в самых привлекательных местах. В городе есть резиденция президента Владимира Путина, он довольно часто там бывает. На олимпийских объектах периодически проводят крупные соревнования. Также регулярно проходят большие культурные события. Например, фестиваль «Новая волна». Все это вместе с благоприятным климатом и туризмом дает импульс развитию города на годы вперед.

По этим причинам приобретение недвижимости в Сочи — хорошее вложение. Цена за квадратный метр зависит от расположения объекта — чем ближе к морю, тем дороже. Самые высокие цены в центре города, в районе морского порта.

Обычная однокомнатная квартира в Сочи в жилом массиве вдали от моря стоит 3−4 млн. рублей, то есть примерно в два раза дороже чем в Барнауле. Наиболее популярные виды недвижимости в городе — это апартаменты (можно жить, но нельзя прописаться), жилье в многоэтажных домах на первичном и вторичном рынке — под отделку и уже с ремонтом и коттеджи.

Алексей Евсюков,

руководитель агентства недвижимости «Зима-Лето»:

Раньше в Барнауле многие покупали квартиры в самом начале строительства по невысокой цене. Когда дом сдавали, цена существенно росла, и люди получали доход. Сейчас разница в ценах на готовое жилье и только строящееся не так велика. А в Сочи она по-прежнему существенна. Потому, если вам интересен такой способ получения дохода, там его можно реализовать.

Подбор вариантов подходящей недвижимости для клиентов «Зима-Лето» осуществляется бесплатно. Агентство зарабатывает на процентах с успешных сделок, которые выплачивают продавцы.

У клиентов «Зима-Лето» есть возможность поучаствовать в организованных турах в Сочи для знакомства с объектами недвижимости. Их организацией агентство намерено заняться в ближайшее время. Группы будут небольшие — по 5−7 человек. Кроме этого в Барнаул пригласили специалистов из сочинского агентства «Лето», чтобы они провели презентацию самых популярных и эксклюзивных объектов. Мероприятие запланировано на лето текущего года.