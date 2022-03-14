Избиение «младенцев». Почему антироссийские санкции могут оставить Алтайский край без школ и детских садов

Строительство социальных объектов напрямую связано с импортом и стабильными ценами на материалы. Экономическая ситуация и западные санкции больно ударили по этой наиболее уязвимой сфере, и вопрос с успешной сдачей соцобъектов вновь возглавил список важнейших для края проблем. Какие меры поддержки девелоперов и подрядчиков готовят власти, и какая сила способна остановить «падеж» бюджетных строек, обсудили в краевом правительстве на заседании рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики региона.

«Импортный» голод

Возведение жилья в Алтайском крае продолжается в полном объеме, рассказал на заседании министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. Оно хоть и страдает от роста цен и повышения ключевой ставки, но меньше всего зависит от импорта.

По словам министра, на сегодняшний день продолжается возведение всех 300 объектов. А на руках у девелоперов 49 разрешений на строительство.

Иван Гилев. Минстрой Алтайского края.

Бюджетным стройкам повезло меньше. Они сдаются «под ключ» с инженерным оборудованием, автоматикой, системами кондиционирования и пожаротушения. Львиная доля закупалась из-за рубежа. Вдобавок, стоимость строительных материалов может увести исполнителей госконтрактов в глубокий минус, ведь они работают по сметам, рассчитанным еще до возникших пертурбаций.

«Специфика возведения бюджетных объектов состоит еще и в том, что подрядчики не закупают строительные материалы на весь период работ, поскольку зачастую ограничены в объеме оборотных средств. Они их приобретают по мере необходимости», — пояснил Гилев.

Строительство школы в квартале 2001. altairegion22.ru

Гилев добавил, что сейчас наблюдается приостановка поставок материалов, вплоть до возврата поставщиками авансов. Под большим вопросом и закупка инженерного оборудования.

«Сегодня ведется работа с подрядчиками по пересмотру списка поставщиков в пользу азиатского рынка. Пока результатов нет», — отметил спикер.

Проблемные точки госконтрактов

В то же время полным ходом идет работа по изменению проектных решений социальных объектов, ведь быстрых механизмов еще нет. Поэтому очень важно обеспечить более оперативный способ вносить коррективы в документацию в том случае, если подрядные организации все же найдут замену материалам и оборудованию. Тот же механизм используют и для корректировки смет госконтрактов.

Кредит. Кошелек. СС0

Еще одна серьезная проблема — дефицит доступных денежных средств.

«Не хотелось бы повтора 2014 года, когда все игроки стройиндустрии были поставлены банками в стоп-лист», — подчеркнул Гилев.

Он обратился к присутствующим на заседании представителям финансовых организаций с просьбой обеспечить строителей оборотным средствами и банковскими гарантиями, ведь механизмы поддержки со стороны правительства через авансирование предполагают наличие таких гарантий на весь объем выдаваемого аванса по госконтрактам.

Строительство. Михаил Хаустов

С повестки краевого минстроя не сходит и вопрос механизма быстрого перерасчета стоимости уже разыгранных и новых контрактов. Он назрел еще до кризиса и сейчас снова встал ребром, угрожая остановить бюджетные стройки.

Гилев отметил: тот механизм перерасчета, который был предложен федеральным Минстроем в прошлом году, хоть и действенный, но слишком медленный. Фактически сложившаяся ситуация не сможем обеспечить ни завершение, ни плановое продолжение возведения социальных объектов.

Везучая сфера

По словам министра, жилищное строительство меньше всего пострадало от прекращения импорта зарубежной продукции. Минстрой оценивает долю использования здесь зарубежных материалов и оборудования, как «невысокое», поэтому возведение «жилых квадратов» не останавливается. Основная же проблема встанет перед покупателями, которым придется подыскивать более доступные альтернативы для чистовой отделки своих квартир.

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

«Сегодня наша задача — обеспечить поддержку застройщиков, чтобы они могли завершить свои объекты, ведь из-за срыва сроков могут пострадать рядовые потребители — дольщики», — подчеркнул Гилев.

Что касается роста цен на стройматериалы, то в этом году он достиг 20−30% по всем позициям. Если к этому добавить недоступность кредитных ресурсов, то рентабельность проектов будет снижаться, что также не идет на пользу отрасли в целом.

«Цены меняются каждый день, заказы отменяются. И это проблема. Но она может быть краткосрочной», — предположил спикер.

Цены на жилье могут упасть

На заседании обсудили и льготное кредитование отрасли. Нужно не только сохранить уже имеющиеся механизмы, но и расширить их.

Центробанк РФ. cbr.ru

В частности, для жителей Алтайского края следует увеличить базу ипотечных кредитов с 3 млн рублей до 6 млн рублей. А для застройщиков — проработать вопрос кредитования низкомаржинальных проектов, а также возможность поэтапного раскрытия счетов эскроу.

«Большая часть средств для проектов лежит в банках. Все понимают, что эти деньги просто обесцениваются, хотя могут пойти на оперативное приобретение строительных материалов», — подчеркнул Гилев.

Министр также поделился осторожным прогнозом в отношении цен на жилье: из-за недоступности ипотечных кредитов, вызванной увеличением ставки Центробанка, может возникнуть снижение спроса, что потянет за собой и стоимость квартир.