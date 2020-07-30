Избушка ледяная, избушка лубяная. Что сдерживает развитие малоэтажного строительства в Алтайском крае

Главными причинами растущего интереса к загородному жилью эксперты называют стремление людей к комфорту, уединению, экологичности, а также рост уровня жизни. В Алтайском крае желание обзавестись собственной территорией, по расчетам девелоперов, есть у 300 тыс. семей. Цифры колоссальные. Altapress.ru решил выяснить, какие трудности сдерживают жителей от приобретения собственного дома.

В Алтайском крае проживает 2,324 млн человек по данным переписи населения за 2019 год. По статистике, на каждого жителя приходится примерно 24,8 кв. м жилой площади. Основная часть населения, 57%, живет в многоквартирных домах. Но спрос на индивидуальное жилье растет, особенно во время пандемии коронавируса.

Трудность 1-я. Цены на вторичную малоэтажку

Чаще всего предлагаемое жилье в коттеджных поселках — это, как ни странно, тоже «вторичка». Причем жилье на частной земле стоит дороже квартиры в многоэтажном доме.

В среднем за трехкомнатную квартиру (около 90 кв. м) в новостройке покупатель заплатит 3,6 млн рублей. За частный дом б/у с аналогичными габаритами сумма выйдет около 3,8 млн рублей. Плюсом к тому, что частное жилье будет не новым и в отдалении от города, нужно также считать размеры самой территории. Для качественного содержания земельного участка понадобится гораздо больше затрат.

На стройке. Строители. altapress.ru

Трудность 2-я. Соотношение цены и качества дома от застройщика

Явление распространенное: застройщик привлекает к работе над возведением частного дома специализированные бригады сомнительного уровня квалификации и ответственности.

К некачественному исполнению добавляется отсутствие проектной документации и контроля за строительством. В итоге проекты годами находятся в процессе стагнации, а результаты могут быть совершенно непредсказуемыми и не соответствовать заявленным ранее характеристикам.

Трудность 3-я. Дорогое кредитование

Сколько бы помощи желающим жить на земле ни заявляло государство, на текущий момент банки крайне неохотно кредитуют покупку готовых индивидуальных жилых домов.

Дача. Недвижимость. Загородный дом. CC0

Что тогда говорить о кредитах на строительство? Дело в том, что сумма, которую люди хотят затратить на возведение жилья, слишком высокая. При этом ипотечная ставка составляет в лучшем случае около 8,5% плюс страховка. А сроки выплаты малы. Получается, что при сегодняшнем уровне достатка жителей Алтайского края малоэтажка многим совершенно не по карману.

Трудность 4-я. Слабая инфраструктура

Это общеизвестный факт: лишь незначительный процент малоэтажных районов предусматривает наличие в нем школы, детского сада, больницы, поликлиники, асфальтированного дорожного покрытия, продуктовых магазинов и прочего. В любом случае до городской инфраструктуры таким поселкам далеко.

Реальное состояние ИЖС в России

Данные Росстата говорят о том, что строительством индивидуальных жилых строений (ИЖС) население занимается самостоятельно. Таким образом строится 250−270 тыс. домов общей площадью 30−36 млн кв. метров, что составляет 40−45% всей вводимой площади жилья. Учитывая эти данные, можно предположить, сколько домовладений нарушают строительные нормы.

Дорога. Фирсова Слобода. Анна Зайкова , altapress.ru.

Кроме того, жители сами загоняют себя в ловушку, так как при подключении объектов к сетям инженерно-технического обеспечения увеличиваются дальнейшие затраты.

Помимо собственной строительной неграмотности владельцы земель и домов сталкиваются с проблемными застройщиками. Яркий пример, когда застройщик оставляет сети в частной собственности. Из-за этого рано или поздно начнется конфликт интересов. Получается ситуация, когда-либо жители переплачивают за пользование инфраструктурой, либо застройщик терпит убытки при обслуживании сетей.

«Можно просто нарезать земельные участки, поставить их на кадастровый учет, нарисовать красивую картинку и начать продажи с обещаниями всех благ — потом, когда-нибудь. К сожалению, в основном так и происходит. Такая земля стоит недорого. Но и ответственность застройщика нулевая», — комментирует Михаил Кочетов, директор компании «Фирсова Слобода».

Директор ООО «Фирсова Слобода» Михаил Кочетов. Анна Зайкова

Избежать проблем просто. Достаточно передать все коммуникации ресурсоснабжающим организациям или местным ТСН и ТСЖ, которые обладают достаточными компетенциями для их обеспечения и грамотной эксплуатации. Таким образом, и жители довольны, и застройщик чист.

Ситуация с ИЖС в Алтайском крае

Малоэтажное строительство в Алтайском крае пока не слишком развито. Качественно обустроенных поселков — жилых микрорайонов с более чем сотней домовладений — в пригородах Барнаула практически не найти.

А в тех, что есть, зачастую случаются скандалы из-за ошибок застройщика при проектировании:

неверные проектные решения по коммуникациям ( вода , электроэнергия , газ);

вода электроэнергия газ); отсутствие выделенной общественной зоны для размещения магазинов , медицинских учреждений , опорных пунктов полиции и прочего;

медицинских учреждений опорных пунктов полиции и прочего; отсутствие качественных дорог и уличного освещения.

«Пожалуй, самое главное — недостаток компетенций у людей, управляющих жизнедеятельностью микрорайона. И если поселки, расположенные в черте Барнаула, могут рассчитывать на городской бюджет и участие администрации города в управлении, то объекты в районах остаются предоставлены самим себе», — поясняет Михаил Кочетов.

Дача. Недвижимость. Загородный дом. CC0

Справка. Как государство поддерживает малоэтажку 1. Увеличение объема индивидуального жилищного строительства за счет регистрации ранее построенных домов по упрощенной процедуре — дачной амнистии. 2. Предоставление отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам и многодетным семьям, права на бесплатный земельный участок для жилищного строительства. Но он будет неудобным. 3. Выделение молодым семьям (в возрасте до 35 лет) субсидии на строительство жилья в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 4. Семьи с двумя и более детьми могут получить ипотечный заем на льготных условиях, в том числе на строительство индивидуального жилого дома. В качестве дополнительных мер поддержки могут быть предусмотрены бесплатные строительные материалы (древесина) и льготное кредитование. 5. Возможность для каждого гражданина РФ получить в безвозмездное пользование (на 5 лет) земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. При использовании по целевому назначению (например для строительства частного дома) по истечении 5 лет можно оформить на него право собственности. 6. Врачи и педагоги вправе рассчитывать на поддержку для строительства индивидуальных жилых домов в рамках федеральных программ «Земский доктор» и «Земский учитель». 7. Минпромторг России субсидирует ставки по кредитам на приобретение деревянных домокомплектов.

Согласно рекомендациям государства, малоэтажное строительство целесообразно осуществлять на территориях, которые пользуются спросом. Это могут быть населенные пункты, где проживают от 50 тыс. человек, или места, удаленные от черты города до 30 км.