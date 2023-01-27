27 января
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Недвижимость

Изысканную трешку с классическим интерьером продают за 8,2 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру, обставленную изысканной мебелью, продают за 8,2 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Солнечная Поляна, 103. Объявление размещено на «Авито».

Трехкомнатная квартира, 85,4 кв. м за 8,2 млн рублей
Трехкомнатная квартира, 85,4 кв. м за 8,2 млн рублей
Авито

Площадь трешки составляет 85.4 кв. м ."Жилой квадрат" стоит 96 тыс. рублей.

Квартира находится на восьмом этаже из 16 в панельном доме 2015 года постройки. Владельцы считают, что дом находится в одном из лучших для комфортного проживания.

В трешке сделали ремонт из качественных материалов. Дизайн выполнили в светлых тонах с элементами дворцовой классики. Пол выложили из камня.

В квартире есть большая прихожая, просторная гостиная с камином, две спальни, отдельная кухня и ванная комната.

Продавцы отмечают удачную транспортную развязку возле дома. Рядом находятся детские сады, школы, продуктовые магазины.

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